Рейтинг@Mail.ru
Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261006/legendarnyy-mig--29-pervyy-polet-sovetskogo-istrebitelya-1159991890.html
Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя
Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя
Ровно 49 лет назад, 6 октября 1977 года, в небо впервые поднялся легендарный МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T16:39
2026-10-06T16:39
инфографика
истребитель миг-29
история
самолет
ссср
военно-воздушные силы (ввс) россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/0f/1127556373_0:0:1624:914_1920x0_80_0_0_c4c16554648700c16ce62b6aee9030e5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ровно 49 лет назад, 6 октября 1977 года, в небо впервые поднялся легендарный МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения.Разработка реактивного МиГ-29 началась в Объединенном конструкторском бюро МиГ в 1974 году. Первые полеты прошли неудачно и серийное производство началось только в 1982 году. После государственных приемных испытаний 1984 года началась поставка машин в части фронтовой авиации. С этого момента МиГ-29 стал основным истребителем ВВС страны.Максимальная скорость на высоте – 2400 км/ч, практический потолок – 18 000 метров, максимальная дальность полета – 2100 км, размах крыла – 11,36 метров. Вооружение - одноствольная пушка ГШ-301 и семь узлов внешней подвески на крыле с возможностью установки управляемой ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбы.Эти и другие характеристики легендарного МиГ- 29 – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка""Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографикеАвиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/0f/1127556373_181:0:1624:1082_1920x0_80_0_0_75f3db4fdcf553cb691fade1df34e355.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
истребитель миг-29, история, самолет, ссср, военно-воздушные силы (ввс) россии
Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя

Первый полет истребителя МиГ- 29 в инфографике РИА Новости Крым

16:39 06.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ровно 49 лет назад, 6 октября 1977 года, в небо впервые поднялся легендарный МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Разработка реактивного МиГ-29 началась в Объединенном конструкторском бюро МиГ в 1974 году. Первые полеты прошли неудачно и серийное производство началось только в 1982 году. После государственных приемных испытаний 1984 года началась поставка машин в части фронтовой авиации. С этого момента МиГ-29 стал основным истребителем ВВС страны.
Максимальная скорость на высоте – 2400 км/ч, практический потолок – 18 000 метров, максимальная дальность полета – 2100 км, размах крыла – 11,36 метров. Вооружение - одноствольная пушка ГШ-301 и семь узлов внешней подвески на крыле с возможностью установки управляемой ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбы.
Эти и другие характеристики легендарного МиГ- 29 – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
"Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографике
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
 
ИнфографикаИстребитель МиГ-29ИсторияСамолетСССРВоенно-воздушные силы (ВВС) России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
17:17Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников
17:05Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела
16:51Как Херсонская область подготовилась к зиме
16:39Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя
16:29На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии
16:17Детская игровая зона и гостиница: автовокзал в Ялте готов на 95 процентов
16:07Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин
15:56Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков
15:45Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
15:31Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году
15:21В России работает группировка из 30 спутников для скоростного интернета
15:12Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
15:01Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
14:52В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
14:43В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
14:36Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
14:25Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
14:10Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
14:02Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
Лента новостейМолния