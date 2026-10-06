https://crimea.ria.ru/20261006/legendarnyy-mig--29-pervyy-polet-sovetskogo-istrebitelya-1159991890.html

Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя

Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя

Ровно 49 лет назад, 6 октября 1977 года, в небо впервые поднялся легендарный МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T16:39

2026-10-06T16:39

2026-10-06T16:39

инфографика

истребитель миг-29

история

самолет

ссср

военно-воздушные силы (ввс) россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ровно 49 лет назад, 6 октября 1977 года, в небо впервые поднялся легендарный МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения.Разработка реактивного МиГ-29 началась в Объединенном конструкторском бюро МиГ в 1974 году. Первые полеты прошли неудачно и серийное производство началось только в 1982 году. После государственных приемных испытаний 1984 года началась поставка машин в части фронтовой авиации. С этого момента МиГ-29 стал основным истребителем ВВС страны.Максимальная скорость на высоте – 2400 км/ч, практический потолок – 18 000 метров, максимальная дальность полета – 2100 км, размах крыла – 11,36 метров. Вооружение - одноствольная пушка ГШ-301 и семь узлов внешней подвески на крыле с возможностью установки управляемой ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбы.Эти и другие характеристики легендарного МиГ- 29 – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка""Штопор" летчика Арцеулова – высший пилотаж по-русски в инфографикеАвиация на страже России – инфографика ко дню ВВС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребитель миг-29, история, самолет, ссср, военно-воздушные силы (ввс) россии