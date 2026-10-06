https://crimea.ria.ru/20261006/latgaliya-mozhet-povtorit-sudbu-donbassa-v-sluchae-agressii-rigi--mnenie--1159970932.html
Латгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение
Латгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Латгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение
Не исключено, что Запад после провала проекта "Украина", преследуя цель нанести России поражение любым способом, может предпринять попытку атаковать ее из... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T20:37
2026-10-06T20:37
2026-10-06T20:37
игорь шатров
мнения
латвия
нато
россия
безопасность
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Не исключено, что Запад после провала проекта "Украина", преследуя цель нанести России поражение любым способом, может предпринять попытку атаковать ее из Прибалтики. В этом случае Латгалия (область на востоке Латвии - ред.) может повторить судьбу Донбасса. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По мнению Шатрова, после того, как с Украиной проект провалится окончательно, Запад вполне может использовать новый сценарий, взяв в оборот следующую республику бывшего СССР.К такому предположению эксперт приходит, анализируя все предыдущие, но безуспешные попытки Запада переформатировать Россию, тогда как цель осталась прежней."И эта цель, которой не достиг Запад, начиная с 1990-х, когда нас пытались втянуть в западный проект и перенастроить. Десять лет, даже больше, если считать вторую половину 1980-х, они пытались, но не получилось. Потом осматривались, взвешивали и начали перенастраивать Украину, дошло все вот до этого, бросили ее на Россию – и это не дает результата. Пытались разозлить Грузию, но не выходит у них на Кавказе", – перечислил Шатров.Спорной историей называет он нынешние события в Армении и Молдавии, которые, однако, не подходят для тарана так, как, например, Латвия – Прибалтика для Запада "последний аргумент", считает эксперт.Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской областиВсе эти прибалтийские лидеры, провоцирующие войну с Россией, ведутся себя так, потому что никогда лидерами своих государств не были – они наднациональные лидеры, воспитываемые целой когортой в Европе и вообще на Западе, отметил он."Таких там огромное количество. Я их называю "политики-гастарбайтеры". Это люди, которые готовы Грузию сегодня возглавить, на Украину съездить – давайте и там поруководим. В той же Прибалтике, если помните, на заре укрепления "демократических основ" каждое из этих государств получило иностранного президента. Приезжали фактически домохозяйки и домохозяева из Соединенных Штатов, из-за океана и становились президентами. Ну, это в какой стране такое возможно? Я не знаю" – прокомментировал эксперт.Он делает вывод, что и нынешние руководители прибалтийских государств совершенно не думают о том, что потом эту страну кто-то сметет с лица земли, потому что выполняют свою миссию – натравливать ее на Россию."А потом ищут для себя работу где-нибудь в Брюсселе. Им все равно", – резюмировал эксперт.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. 1 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" он заявил, что обещание России защищать Калининград не является запугиванием других государств – запугиванием, по его словам, как раз пытаются заниматься западные страны.Также в конце сентября посольство РФ в Лондоне и при ЕС заявило, что в случае блокады Калининграда Россия ответит всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие. Посольство в Брюсселе также опубликовало переданный НАТО неофициальный документ, в котором Россия предупредила о готовности использовать весь арсенал для защиты территории Калининградской области, если страны альянса попытаются изолировать ее от остальной части страны.Латвия готова разместить у себя ядерное оружие – президент страныНапомним, в феврале 2016 года на британском телеканале BBC вышел фильм "Третья мировая война: в командном пункте". По сценарию картины, конфликт между Россией и НАТО развивается на фоне захвата латвийского Даугавпилса пророссийскими повстанцами, который, в свою очередь, происходит после волнений в Эстонии, а потом и в Латвии на фоне нападений и арестов на русскоязычных жителей, участников митингов. Как отмечали авторы, сюжет фильма полностью вымышленный, но был построен по аналогии с ходом событий на востоке Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США пригласили Путина на саммит G20"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада Украина уже не интересна: эксперт оценил выступление Зеленского в ООН
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игорь шатров, мнения, латвия, нато, россия, безопасность, политика
Латгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение
Латгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Европы из Прибалтики – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.
Не исключено, что Запад после провала проекта "Украина", преследуя цель нанести России поражение любым способом, может предпринять попытку атаковать ее из Прибалтики. В этом случае Латгалия (область на востоке Латвии - ред.) может повторить судьбу Донбасса. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
По мнению Шатрова, после того, как с Украиной проект провалится окончательно, Запад вполне может использовать новый сценарий, взяв в оборот следующую республику бывшего СССР.
"Думаю, у них есть такой сценарий, который имеет в виду, что раз с Украиной не получилось, вперед пойдут другие, вроде Прибалтики, которые готовы себя выставить вперед в качестве нового авангарда борьбы с Россией", – сказал спикер.
К такому предположению эксперт приходит, анализируя все предыдущие, но безуспешные попытки Запада переформатировать Россию, тогда как цель осталась прежней.
"И эта цель, которой не достиг Запад, начиная с 1990-х, когда нас пытались втянуть в западный проект и перенастроить. Десять лет, даже больше, если считать вторую половину 1980-х, они пытались, но не получилось. Потом осматривались, взвешивали и начали перенастраивать Украину, дошло все вот до этого, бросили ее на Россию – и это не дает результата. Пытались разозлить Грузию, но не выходит у них на Кавказе", – перечислил Шатров.
Спорной историей называет он нынешние события в Армении и Молдавии, которые, однако, не подходят для тарана так, как, например, Латвия – Прибалтика для Запада "последний аргумент", считает эксперт.
"Почему тема Калининграда возникает? Потому что эти прибалтийские государства, такое ощущение, просят: "Давайте начнем войну с нашей территории", забывая – а я вслед за нашими лидерами хочу напомнить, – что, например, половина Латвии – это русские и русскоязычные граждане. Вы что хотите, чтобы Латгалия судьбу Донбасса повторила? Можно вспомнить о русском населении Латгалии", – сказал политолог.
Все эти прибалтийские лидеры, провоцирующие войну с Россией, ведутся себя так, потому что никогда лидерами своих государств не были – они наднациональные лидеры, воспитываемые целой когортой в Европе и вообще на Западе, отметил он.
"Таких там огромное количество. Я их называю "политики-гастарбайтеры". Это люди, которые готовы Грузию сегодня возглавить, на Украину съездить – давайте и там поруководим. В той же Прибалтике, если помните, на заре укрепления "демократических основ" каждое из этих государств получило иностранного президента. Приезжали фактически домохозяйки и домохозяева из Соединенных Штатов, из-за океана и становились президентами. Ну, это в какой стране такое возможно? Я не знаю" – прокомментировал эксперт.
Он делает вывод, что и нынешние руководители прибалтийских государств совершенно не думают о том, что потом эту страну кто-то сметет с лица земли, потому что выполняют свою миссию – натравливать ее на Россию.
"А потом ищут для себя работу где-нибудь в Брюсселе. Им все равно", – резюмировал эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил
, что у России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить тех, кто попытается напасть на Калининградскую область. 1 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" он заявил, что обещание России защищать Калининград не является запугиванием других государств – запугиванием, по его словам, как раз пытаются заниматься западные страны.
Также в конце сентября посольство РФ в Лондоне и при ЕС заявило, что в случае блокады Калининграда Россия ответит всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие. Посольство в Брюсселе также опубликовало переданный НАТО неофициальный документ, в котором Россия предупредила о готовности использовать весь арсенал для защиты территории Калининградской области, если страны альянса попытаются изолировать ее от остальной части страны.
Напомним, в феврале 2016 года на британском телеканале BBC вышел фильм "Третья мировая война: в командном пункте". По сценарию картины, конфликт между Россией и НАТО развивается на фоне захвата латвийского Даугавпилса пророссийскими повстанцами, который, в свою очередь, происходит после волнений в Эстонии, а потом и в Латвии на фоне нападений и арестов на русскоязычных жителей, участников митингов. Как отмечали авторы, сюжет фильма полностью вымышленный, но был построен по аналогии с ходом событий на востоке Украины.
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