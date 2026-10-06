https://crimea.ria.ru/20261006/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-obedu-vtornika-1159994472.html

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника

К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T14:10

2026-10-06T14:10

2026-10-06T14:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было. С 10 утра на выезде из Крыма начали расти заторы.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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