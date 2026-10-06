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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:10
2026-10-06T14:10
2026-10-06T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было. С 10 утра на выезде из Крыма начали расти заторы.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
У Крымского моста сейчас проезда ждут 150 машин со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. К обеду вторника у Крымского моста продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Ночью и утром во вторник движение по мосту не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами не было. С 10 утра на выезде из Крыма начали расти заторы.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 150 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На прошлой неделе были опубликованы обновленные правила
проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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