https://crimea.ria.ru/20261006/kompensatsiya-po-vkladam-sssr-v-2026-godu-kto-i-kak-mozhet-poluchit-1160001496.html

Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить

Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить

Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T18:50

2026-10-06T18:50

2026-10-06T18:50

анатолий аксаков

общество

банковские вклады

деньги

финансы

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111776/83/1117768358_0:991:2048:2143_1920x0_80_0_0_d2d12baacbeddbd7c186b0ebf8d50296.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, трехкратную компенсацию советских вкладов могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.Кроме того, есть условие, касающееся самих вкладов."Вклад должен быть открыт до середины 1991 года (20 июня) и средства на этом вкладе должны были быть. То есть не должно быть так, что средств не было, а вклады еще действовали некоторый период времени, а потом на этих вкладах начали появляться деньги – это уже была новая экономическая ситуация, новая Россия", – пояснил Аксаков.Для получения средств необходимо обратиться с заявлением в Сбербанк, с собой взять паспорт и сберкнижку, если таковая имеется, добавил он.Ранее сообщалось, что правительство России предложило направить на выплаты компенсаций по советским вкладам в 2027 году 1,88 млрд рублей. Эту сумму включили в проект бюджета, она предусматривает возможность покрыть несколько видов обязательств, в том числе вклады, накопительное страхование, казначейские обязательства и сертификаты СССР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафеПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублейАксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, общество, банковские вклады, деньги, финансы