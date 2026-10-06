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Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить
Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T18:50
2026-10-06T18:50
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анатолий аксаков
общество
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деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, трехкратную компенсацию советских вкладов могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.Кроме того, есть условие, касающееся самих вкладов."Вклад должен быть открыт до середины 1991 года (20 июня) и средства на этом вкладе должны были быть. То есть не должно быть так, что средств не было, а вклады еще действовали некоторый период времени, а потом на этих вкладах начали появляться деньги – это уже была новая экономическая ситуация, новая Россия", – пояснил Аксаков.Для получения средств необходимо обратиться с заявлением в Сбербанк, с собой взять паспорт и сберкнижку, если таковая имеется, добавил он.Ранее сообщалось, что правительство России предложило направить на выплаты компенсаций по советским вкладам в 2027 году 1,88 млрд рублей. Эту сумму включили в проект бюджета, она предусматривает возможность покрыть несколько видов обязательств, в том числе вклады, накопительное страхование, казначейские обязательства и сертификаты СССР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафеПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублейАксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
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анатолий аксаков, общество, банковские вклады, деньги, финансы
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить
В 2026 году можно получить тройную компенсацию по сгоревшим в СССР вкладам - Госдума
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым
. Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Можно получить всю сумму, при этом она должна быть умножена на коэффициент", – сказал Аксаков.
По его словам, трехкратную компенсацию советских вкладов могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.
Кроме того, есть условие, касающееся самих вкладов.
"Вклад должен быть открыт до середины 1991 года (20 июня) и средства на этом вкладе должны были быть. То есть не должно быть так, что средств не было, а вклады еще действовали некоторый период времени, а потом на этих вкладах начали появляться деньги – это уже была новая экономическая ситуация, новая Россия", – пояснил Аксаков.
Для получения средств необходимо обратиться с заявлением в Сбербанк, с собой взять паспорт и сберкнижку, если таковая имеется, добавил он.
"Должны быть документы, подтверждающие, что у вас есть деньги в Сбербанке.... Если нет документов, а такое тоже возможно, поскольку прошло очень много времени, и у меня сомнения, что у граждан сохранились эти сберкнижки, то просто надо попросить Сбербанк поискать. Даете фамилию, имя, отчество владельца счета, год рождения, все выходные данные – сотрудник банка в соответствующих архивах посмотрит. База данных есть. И если есть деньги на этих счетах, то вы их получите", – сказал Аксаков.
Ранее сообщалось, что правительство России предложило направить на выплаты компенсаций по советским вкладам в 2027 году 1,88 млрд рублей. Эту сумму включили в проект бюджета, она предусматривает возможность покрыть несколько видов обязательств, в том числе вклады, накопительное страхование, казначейские обязательства и сертификаты СССР.
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