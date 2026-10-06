Рейтинг@Mail.ru
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261006/kompensatsiya-po-vkladam-sssr-v-2026-godu-kto-i-kak-mozhet-poluchit-1160001496.html
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить
Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T18:50
2026-10-06T18:50
анатолий аксаков
общество
банковские вклады
деньги
финансы
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111776/83/1117768358_0:991:2048:2143_1920x0_80_0_0_d2d12baacbeddbd7c186b0ebf8d50296.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.По его словам, трехкратную компенсацию советских вкладов могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.Кроме того, есть условие, касающееся самих вкладов."Вклад должен быть открыт до середины 1991 года (20 июня) и средства на этом вкладе должны были быть. То есть не должно быть так, что средств не было, а вклады еще действовали некоторый период времени, а потом на этих вкладах начали появляться деньги – это уже была новая экономическая ситуация, новая Россия", – пояснил Аксаков.Для получения средств необходимо обратиться с заявлением в Сбербанк, с собой взять паспорт и сберкнижку, если таковая имеется, добавил он.Ранее сообщалось, что правительство России предложило направить на выплаты компенсаций по советским вкладам в 2027 году 1,88 млрд рублей. Эту сумму включили в проект бюджета, она предусматривает возможность покрыть несколько видов обязательств, в том числе вклады, накопительное страхование, казначейские обязательства и сертификаты СССР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафеПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублейАксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111776/83/1117768358_0:799:2048:2335_1920x0_80_0_0_ede5ec96427cfeeb5953836f64d36cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий аксаков, общество, банковские вклады, деньги, финансы
Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить

В 2026 году можно получить тройную компенсацию по сгоревшим в СССР вкладам - Госдума

18:50 06.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМузей Центробанка России
Музей Центробанка России - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Трехкратную или двукратную компенсацию по советским вкладам в 2026 году могут получить вкладчики при соблюдении ряда условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Можно получить всю сумму, при этом она должна быть умножена на коэффициент", – сказал Аксаков.
По его словам, трехкратную компенсацию советских вкладов могут получить граждане, родившиеся до 1945 года включительно. Те, кто родился с 1946-го до 1991 годы, смогут рассчитывать на компенсацию средств, имеющихся на счетах, в двойном размере.
Кроме того, есть условие, касающееся самих вкладов.
"Вклад должен быть открыт до середины 1991 года (20 июня) и средства на этом вкладе должны были быть. То есть не должно быть так, что средств не было, а вклады еще действовали некоторый период времени, а потом на этих вкладах начали появляться деньги – это уже была новая экономическая ситуация, новая Россия", – пояснил Аксаков.
Для получения средств необходимо обратиться с заявлением в Сбербанк, с собой взять паспорт и сберкнижку, если таковая имеется, добавил он.
"Должны быть документы, подтверждающие, что у вас есть деньги в Сбербанке.... Если нет документов, а такое тоже возможно, поскольку прошло очень много времени, и у меня сомнения, что у граждан сохранились эти сберкнижки, то просто надо попросить Сбербанк поискать. Даете фамилию, имя, отчество владельца счета, год рождения, все выходные данные – сотрудник банка в соответствующих архивах посмотрит. База данных есть. И если есть деньги на этих счетах, то вы их получите", – сказал Аксаков.
Ранее сообщалось, что правительство России предложило направить на выплаты компенсаций по советским вкладам в 2027 году 1,88 млрд рублей. Эту сумму включили в проект бюджета, она предусматривает возможность покрыть несколько видов обязательств, в том числе вклады, накопительное страхование, казначейские обязательства и сертификаты СССР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе
Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
 
Анатолий АксаковОбществоБанковские вкладыДеньгиФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам
19:08Удары по Украине сегодня: разбиты фуры с оружием и танкер с топливом для ВСУ
18:57Сотрудник администрации Голой Пристани погиб при ударе ВСУ - Сальдо
18:50Компенсация по вкладам СССР в 2026 году: кто и как может получить
18:27"Слаженная игра": как перевозчики удержали сезон в Крыму во время кризиса
18:11Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти
17:41На камне посреди реки: в Сочи спасли отрезанную от суши туристку
17:29Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
17:17Мгновенная карма: в Петербурге ограбили курьера мошенников
17:05Поножовщина в бане и избиение палкой – в Крыму раскрыли сразу два громких дела
16:51Как Херсонская область подготовилась к зиме
16:39Легендарный МиГ- 29: первый полет советского истребителя
16:29На стройке в Севастополе нашли трех нелегалов из Средней Азии
16:17Детская игровая зона и гостиница: автовокзал в Ялте готов на 95 процентов
16:07Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин
15:56Названы сроки появления у ВСУ реактивных дронов-перехватчиков
15:45Удары ВС РФ по мостам усиливают раскол в украинской элите – мнение
15:31Россия сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы к 2030 году
15:21В России работает группировка из 30 спутников для скоростного интернета
15:12Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
Лента новостейМолния