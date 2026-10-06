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Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве

Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве

Ученые из Крыма помогут Китаю отказаться от агрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур благодаря использованию микробиологических... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T06:08

2026-10-06T06:08

2026-10-06T06:08

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Ученые из Крыма помогут Китаю в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур Ученые из Крыма помогут Китаю в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ученые из Крыма помогут Китаю отказаться от агрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур благодаря использованию микробиологических препаратов собственного производства. Соответствующие экспериментальные посевы начнут делать с весны 2027 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" по итогам рабочей поездки в Китай рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Светлана Дидович.По ее словам, в КНР крымская делегация посетила разные агропарки, в частности в провинции Ганьсу во Внутренней Монголии, где выращивают кукурузу, и в очередной раз убедились в том, почему китайцы вынуждены применять удобрения в огромных количествах.Чтобы вырастить культуру в такой почве вносится до 500 килограммов минерального азота на гектар и еще очень много различных добавок, рассказала она. При этом выращивают культуры на сотнях тысяч гектаров – на поливе, то есть используя капельное орошение, мульчируя почвы пленкой и добавляя и минеральные, и органические удобрения."И наша миссия была не только в том, чтобы посмотреть, какой опыт (можно перенять) в сельском хозяйстве при выращивании культур, но и внести предложения, альтернативы тем агрессивным, интенсивным технологиям выращивания. Мы очень много обсуждали и с университетом, и с производством, как снизить прессинг удобрений", – сказала Дидович.Когда в Крыму начнется осенняя посевнаяРезультатом таких обсуждений стала договоренность о том, что уже со следующего года на территории Китая начнут проводить масштабные эксперименты с внесением удобрений на порядок меньше благодаря использованию крымских микробиологических препаратов, сказала ученый.По ее словам, начнут эксперименты уже со следующей весны."Сейчас идет обсуждение, мы готовимся. Буквально вчера я получила письмо через интернет от профессора Мэн Хуана, который пишет, как мы будем это делать, какие семена нужны. Они должны быть необработанные пестицидами, фунгицидами, чтобы живые микроорганизмы остались на семенах и при внесении начинали работать... По итогу нашего посещения был создан протокол, где мы четко прописали шаг за шагом: где, как мы будем это делать, с кем и кто будет куратор", – резюмировала она.Делегация "НИИСХ Крыма" посетила с рабочим визитом Китай в сентябре с целью расширения сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники". Стороны обсуждали организацию платформы для совместных научно-исследовательских работ, апробации технологий и решения отраслевых проблем, а также создание демонстрационной базы, обмен агротехнологиями и реализацию проекта промышленного производства микробных препаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений" В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых

https://crimea.ria.ru/20260817/kakie-zarubezhnye-strany-naibolee-populyarny-u-rossiyskikh-turistov-v-2026-godu-1158469833.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, китай, сельское хозяйство, наука и технологии, ниисх крыма, новости крыма