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Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве
Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве
Ученые из Крыма помогут Китаю отказаться от агрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур благодаря использованию микробиологических... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T06:08
2026-10-06T06:08
2026-10-06T06:08
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Ученые из Крыма помогут Китаю в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур
Ученые из Крыма помогут Китаю в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Ученые из Крыма помогут Китаю отказаться от агрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур благодаря использованию микробиологических препаратов собственного производства. Соответствующие экспериментальные посевы начнут делать с весны 2027 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" по итогам рабочей поездки в Китай рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Светлана Дидович.По ее словам, в КНР крымская делегация посетила разные агропарки, в частности в провинции Ганьсу во Внутренней Монголии, где выращивают кукурузу, и в очередной раз убедились в том, почему китайцы вынуждены применять удобрения в огромных количествах.Чтобы вырастить культуру в такой почве вносится до 500 килограммов минерального азота на гектар и еще очень много различных добавок, рассказала она. При этом выращивают культуры на сотнях тысяч гектаров – на поливе, то есть используя капельное орошение, мульчируя почвы пленкой и добавляя и минеральные, и органические удобрения."И наша миссия была не только в том, чтобы посмотреть, какой опыт (можно перенять) в сельском хозяйстве при выращивании культур, но и внести предложения, альтернативы тем агрессивным, интенсивным технологиям выращивания. Мы очень много обсуждали и с университетом, и с производством, как снизить прессинг удобрений", – сказала Дидович.Когда в Крыму начнется осенняя посевнаяРезультатом таких обсуждений стала договоренность о том, что уже со следующего года на территории Китая начнут проводить масштабные эксперименты с внесением удобрений на порядок меньше благодаря использованию крымских микробиологических препаратов, сказала ученый.По ее словам, начнут эксперименты уже со следующей весны."Сейчас идет обсуждение, мы готовимся. Буквально вчера я получила письмо через интернет от профессора Мэн Хуана, который пишет, как мы будем это делать, какие семена нужны. Они должны быть необработанные пестицидами, фунгицидами, чтобы живые микроорганизмы остались на семенах и при внесении начинали работать... По итогу нашего посещения был создан протокол, где мы четко прописали шаг за шагом: где, как мы будем это делать, с кем и кто будет куратор", – резюмировала она.Делегация "НИИСХ Крыма" посетила с рабочим визитом Китай в сентябре с целью расширения сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники". Стороны обсуждали организацию платформы для совместных научно-исследовательских работ, апробации технологий и решения отраслевых проблем, а также создание демонстрационной базы, обмен агротехнологиями и реализацию проекта промышленного производства микробных препаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений" В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии В Крыму хотят отказаться от выращивания большого объема зерновых
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крым, китай, сельское хозяйство, наука и технологии, ниисх крыма, новости крыма
Китай апробирует разработки ученых Крыма в сельском хозяйстве
Крым поможет Китаю отказаться от агрессивных технологий выращивания сельхозкультур
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.
Ученые из Крыма помогут Китаю отказаться от агрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур благодаря использованию микробиологических препаратов собственного производства. Соответствующие экспериментальные посевы начнут делать с весны 2027 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
по итогам рабочей поездки в Китай рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Светлана Дидович.
По ее словам, в КНР крымская делегация посетила разные агропарки, в частности в провинции Ганьсу во Внутренней Монголии, где выращивают кукурузу, и в очередной раз убедились в том, почему китайцы вынуждены применять удобрения в огромных количествах.
"Почвы – сплошные пески, глина, очень мало осадков. И по агрохимической характеристике гумуса в почве всего 0,5 – 0,8%. В наших почвах крымских, к примеру, 2,5-3%. То есть у них почва, где вообще отсутствует гумус. Обеспеченность фосфором – он недоступен для растений. Калия достаточно, но это не весь набор, который нужен. Поэтому у них земледелие интенсивного типа с большими дозами удобрений", – рассказала Дидович.
Чтобы вырастить культуру в такой почве вносится до 500 килограммов минерального азота на гектар и еще очень много различных добавок, рассказала она. При этом выращивают культуры на сотнях тысяч гектаров – на поливе, то есть используя капельное орошение, мульчируя почвы пленкой и добавляя и минеральные, и органические удобрения.
"И наша миссия была не только в том, чтобы посмотреть, какой опыт (можно перенять) в сельском хозяйстве при выращивании культур, но и внести предложения, альтернативы тем агрессивным, интенсивным технологиям выращивания. Мы очень много обсуждали и с университетом, и с производством, как снизить прессинг удобрений", – сказала Дидович.
Результатом таких обсуждений стала договоренность о том, что уже со следующего года на территории Китая начнут проводить масштабные эксперименты с внесением удобрений на порядок меньше благодаря использованию крымских микробиологических препаратов, сказала ученый.
"Микробные препараты совсем не могут заменить питание растений удобрениями. Поэтому частично мы будем решать этот вопрос. На бобовых применять стартовые дозы, но это не 500 килограммов на гектар, а, допустим, 30-50 килограммов на гектар физического вещества по азоту. Остальные вопросы будут решать наши микроорганизмы", – уточнила Дидович.
По ее словам, начнут эксперименты уже со следующей весны.
"Сейчас идет обсуждение, мы готовимся. Буквально вчера я получила письмо через интернет от профессора Мэн Хуана, который пишет, как мы будем это делать, какие семена нужны. Они должны быть необработанные пестицидами, фунгицидами, чтобы живые микроорганизмы остались на семенах и при внесении начинали работать... По итогу нашего посещения был создан протокол, где мы четко прописали шаг за шагом: где, как мы будем это делать, с кем и кто будет куратор", – резюмировала она.
Делегация "НИИСХ Крыма" посетила с рабочим визитом Китай в сентябре с целью расширения сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники". Стороны обсуждали организацию платформы для совместных научно-исследовательских работ, апробации технологий и решения отраслевых проблем, а также создание демонстрационной базы, обмен агротехнологиями и реализацию проекта промышленного производства микробных препаратов.
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