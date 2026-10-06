https://crimea.ria.ru/20261006/kakie-virusy-tsirkuliruyut-v-rossii-1159974423.html

Какие вирусы циркулируют в России

Какие вирусы циркулируют в России - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Какие вирусы циркулируют в России

В России на сегодняшний день циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T06:44

2026-10-06T06:44

2026-10-06T06:44

роспотребнадзор

грипп

орви

здравоохранение в россии

новости

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, на 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели. В субъектах РФ привито от гриппа уже более 11,6 млн граждан. Особенно важно сделать прививку людям, часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, напомнили в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и СевастополеУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - МинздравВ торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, грипп, орви, здравоохранение в россии, новости, здоровье