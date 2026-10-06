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Какие вирусы циркулируют в России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Какие вирусы циркулируют в России
Какие вирусы циркулируют в России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Какие вирусы циркулируют в России
В России на сегодняшний день циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T06:44
2026-10-06T06:44
роспотребнадзор
грипп
орви
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, на 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели. В субъектах РФ привито от гриппа уже более 11,6 млн граждан. Особенно важно сделать прививку людям, часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, напомнили в Роспотребнадзоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и СевастополеУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - МинздравВ торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
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роспотребнадзор, грипп, орви, здравоохранение в россии, новости, здоровье
Какие вирусы циркулируют в России

В России на данным момент циркулируют парагрипп и риновирусы - Роспотребнадзор

06:44 06.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это незначительно ниже показателя предыдущей недели.
В субъектах РФ привито от гриппа уже более 11,6 млн граждан.
Особенно важно сделать прививку людям, часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, напомнили в Роспотребнадзоре.
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