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Как Херсонская область подготовилась к зиме
Как Херсонская область подготовилась к зиме - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Как Херсонская область подготовилась к зиме
Готовность Херсонской области к отопительному сезону достигла 93,4%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T16:51
2026-10-06T16:51
2026-10-06T16:51
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отопительный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Готовность Херсонской области к отопительному сезону достигла 93,4%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В частности, все 958 артезианских скважин подготовлены к работе. При отключениях электричества их переводят на резервное питание. Всего для устойчивой работы системы нужен 261 дополнительный генератор, отметил губернатор. Часть будет приобретена до конца года, остальные закупят в 2027 году.По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Голопристанском, Алешкинском и Каховском округах, где после атак ВСУ люди больше десяти дней остаются без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения Крым готов к отопительному сезону – власти Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме
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херсонская область, владимир сальдо, отопительный сезон, жкх, новые регионы россии, новости
Как Херсонская область подготовилась к зиме
В Херсонской области готовность к отопительному сезону составляет 93% - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Готовность Херсонской области к отопительному сезону достигла 93,4%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Общий показатель по области достиг 93,4%. К зиме приведены в порядок свыше 1300 многоквартирных домов, работы продолжаются еще примерно в 220. В социальной сфере выполнено более 90% необходимых мероприятий", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.
В частности, все 958 артезианских скважин подготовлены к работе. При отключениях электричества их переводят на резервное питание. Всего для устойчивой работы системы нужен 261 дополнительный генератор, отметил губернатор. Часть будет приобретена до конца года, остальные закупят в 2027 году.
"На случай чрезвычайной ситуации определены 25 пунктов временного размещения общей вместимостью более 3 тысяч человек и 81 пункт обогрева. Поручил провести учения и проверить все на практике: как быстро разворачиваются пункты, запускаются генераторы, хватает ли воды, продуктов и топлива", - добавил Сальдо.
По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Голопристанском, Алешкинском и Каховском округах, где после атак ВСУ люди больше десяти дней остаются без света.
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