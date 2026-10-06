https://crimea.ria.ru/20261006/kak-khersonskaya-oblast-podgotovilas-k-zime-1159999324.html

Как Херсонская область подготовилась к зиме

Как Херсонская область подготовилась к зиме - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Как Херсонская область подготовилась к зиме

Готовность Херсонской области к отопительному сезону достигла 93,4%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T16:51

2026-10-06T16:51

2026-10-06T16:51

херсонская область

владимир сальдо

отопительный сезон

жкх

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Готовность Херсонской области к отопительному сезону достигла 93,4%. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В частности, все 958 артезианских скважин подготовлены к работе. При отключениях электричества их переводят на резервное питание. Всего для устойчивой работы системы нужен 261 дополнительный генератор, отметил губернатор. Часть будет приобретена до конца года, остальные закупят в 2027 году.По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Голопристанском, Алешкинском и Каховском округах, где после атак ВСУ люди больше десяти дней остаются без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения Крым готов к отопительному сезону – власти Предусмотрены альтернативные пути - власти оценили готовность ЛНР к зиме

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, отопительный сезон, жкх, новые регионы россии, новости