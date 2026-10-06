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Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве
Традиционный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:34
2026-10-06T13:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Традиционный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.Уточняется, что в повестке первого дня форума – глобальные макроэкономические тренды, развитие территорий России, новые партнерства и привлечение финансирования в крупные инвестиционные проекты. А во второй день дискуссия сосредоточится вокруг отечественного фондового рынка, потенциала эмитентов и стратегий частных инвесторов.Экономика берет курс на разморозку, а для возобновления экономического роста в следующем году важно запустить новый инвестиционный цикл: мы должны трансформировать накопленный капитал в рост производительности и новые возможности как для российского, так и иностранного инвестора, отметил глава ВТБ Андрей Костин - его слова приводятся в сообщении.В прошлом году форум "Россия зовет!" вышел за пределы Москвы, продолжил расширять географию и формат: в ряде городов программа впервые проходила в течение двух дней. Мероприятия уже состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, их участниками стали более 5 тысяч человек, включая юных инвесторов. Следующий региональный формат пройдет в Казани, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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втб, новости, банк, инвестиции

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве

13:34 06.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Традиционный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Семнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве. На площадке мероприятия традиционно встретятся главы российских и международных компаний, представители органов власти, финансового и делового сообщества, иностранные инвесторы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в повестке первого дня форума – глобальные макроэкономические тренды, развитие территорий России, новые партнерства и привлечение финансирования в крупные инвестиционные проекты. А во второй день дискуссия сосредоточится вокруг отечественного фондового рынка, потенциала эмитентов и стратегий частных инвесторов.
Экономика берет курс на разморозку, а для возобновления экономического роста в следующем году важно запустить новый инвестиционный цикл: мы должны трансформировать накопленный капитал в рост производительности и новые возможности как для российского, так и иностранного инвестора, отметил глава ВТБ Андрей Костин - его слова приводятся в сообщении.
"Каким должен быть новый инвестцикл, как выглядит наиболее эффективная структура вложений, какие решения и инструменты требуются государству, бизнесу и финансовому сектору для реализации потенциала российской экономики в условиях непрекращающегося давления – все это мы обсудим на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве", - заключил он.
В прошлом году форум "Россия зовет!" вышел за пределы Москвы, продолжил расширять географию и формат: в ряде городов программа впервые проходила в течение двух дней. Мероприятия уже состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, их участниками стали более 5 тысяч человек, включая юных инвесторов. Следующий региональный формат пройдет в Казани, говорится в сообщении.
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ВТБНовостиБанкИнвестиции
 
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