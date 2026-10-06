https://crimea.ria.ru/20261006/investitsionnyy-forum-vtb-rossiya-zovet-proydet-1-2-dekabrya-v-moskve-1159992205.html

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве

Традиционный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T13:34

2026-10-06T13:34

2026-10-06T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Традиционный инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" состоится 1-2 декабря в Центре международной торговли в Москве, говорится в сообщении пресс-службы банка.Уточняется, что в повестке первого дня форума – глобальные макроэкономические тренды, развитие территорий России, новые партнерства и привлечение финансирования в крупные инвестиционные проекты. А во второй день дискуссия сосредоточится вокруг отечественного фондового рынка, потенциала эмитентов и стратегий частных инвесторов.Экономика берет курс на разморозку, а для возобновления экономического роста в следующем году важно запустить новый инвестиционный цикл: мы должны трансформировать накопленный капитал в рост производительности и новые возможности как для российского, так и иностранного инвестора, отметил глава ВТБ Андрей Костин - его слова приводятся в сообщении.В прошлом году форум "Россия зовет!" вышел за пределы Москвы, продолжил расширять географию и формат: в ряде городов программа впервые проходила в течение двух дней. Мероприятия уже состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Красноярске, их участниками стали более 5 тысяч человек, включая юных инвесторов. Следующий региональный формат пройдет в Казани, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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