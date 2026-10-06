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Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн

Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн

Крымчане за неделю отдали мошенникам 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T21:51

2026-10-06T21:51

2026-10-06T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали мошенникам 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего крымчане скачивали вредоносные приложения, попадались на уловки аферистов, совершая онлайн покупки, трое жителей полуострова лишились 63 тысяч рублей, поверив сообщениям от имени знакомых."51-летний житель Кировского района решил заказать экскурсию. В социальной сети он связался с пользователем, предложившим соответствующую услугу, и по направленной ссылке перечислил 10 тысяч рублей. Обещанная экскурсия так и не состоялась", – привели один из случаев в полиции.Житель Нижнегорского района решил воспользоваться сервисом для проверки автомобиля по VIN-номеру, скачал вредоносную ссылку, потерял доступ к мобильному банку, а после его восстановления обнаружил три неизвестных списания на сумму более 280 тысяч рублей.Еще одна крымчанка – 53-летняя жительница Ялты – заказала сыну на день рождения толстовку с его инициалами за 8 тысяч рублей.Специалисты Киберполиции России ранее предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к Госуслугами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезономЗабрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под судДело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, крым, мошенничество, общество, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, новости крыма