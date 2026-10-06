Рейтинг@Mail.ru
Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261006/imennaya-tolstovka-i-ekskursiya-vleteli-v-kopeechku-moshenniki-vymanili-u-krymchan-46-mln-1159978822.html
Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн
Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн
Крымчане за неделю отдали мошенникам 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T21:51
2026-10-06T21:51
мвд по республике крым
крым
мошенничество
общество
цифровая безопасность
кибербезопасность
киберпреступность
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_11114289ea72020e6246e7e0710e709c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали мошенникам 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.Чаще всего крымчане скачивали вредоносные приложения, попадались на уловки аферистов, совершая онлайн покупки, трое жителей полуострова лишились 63 тысяч рублей, поверив сообщениям от имени знакомых."51-летний житель Кировского района решил заказать экскурсию. В социальной сети он связался с пользователем, предложившим соответствующую услугу, и по направленной ссылке перечислил 10 тысяч рублей. Обещанная экскурсия так и не состоялась", – привели один из случаев в полиции.Житель Нижнегорского района решил воспользоваться сервисом для проверки автомобиля по VIN-номеру, скачал вредоносную ссылку, потерял доступ к мобильному банку, а после его восстановления обнаружил три неизвестных списания на сумму более 280 тысяч рублей.Еще одна крымчанка – 53-летняя жительница Ялты – заказала сыну на день рождения толстовку с его инициалами за 8 тысяч рублей.Специалисты Киберполиции России ранее предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к Госуслугами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезономЗабрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под судДело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/19/1147483385_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_d50d60917e1bd34b9e0151507fdd965e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, крым, мошенничество, общество, цифровая безопасность, кибербезопасность, киберпреступность, новости крыма
Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн

Крымчане отдали аферистам 4,6 миллиона рублей за неделю

21:51 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги на клавиатуре
Деньги на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали мошенникам 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму.
"За прошедшую неделю – с 28 сентября по 4 октября – 30 жителей крымского полуострова лишились более 4,6 миллиона рублей, поверив дистанционным мошенникам", – констатировали в МВД.
Чаще всего крымчане скачивали вредоносные приложения, попадались на уловки аферистов, совершая онлайн покупки, трое жителей полуострова лишились 63 тысяч рублей, поверив сообщениям от имени знакомых.
"51-летний житель Кировского района решил заказать экскурсию. В социальной сети он связался с пользователем, предложившим соответствующую услугу, и по направленной ссылке перечислил 10 тысяч рублей. Обещанная экскурсия так и не состоялась", – привели один из случаев в полиции.
Житель Нижнегорского района решил воспользоваться сервисом для проверки автомобиля по VIN-номеру, скачал вредоносную ссылку, потерял доступ к мобильному банку, а после его восстановления обнаружил три неизвестных списания на сумму более 280 тысяч рублей.
Еще одна крымчанка – 53-летняя жительница Ялты – заказала сыну на день рождения толстовку с его инициалами за 8 тысяч рублей.
"Полиция Крыма напоминает: устанавливайте приложения только из проверенных источников и не предоставляйте сомнительным программам доступ к конфиденциальным данным. Если знакомый просит перевести деньги, свяжитесь с ним лично и убедитесь, что его аккаунт не взломан. Не переводите предоплату неизвестным лицам и никому не сообщайте данные банковской карты, пароли и коды подтверждения", - обратили к жителям республики правоохранители.
Специалисты Киберполиции России ранее предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники практикуют актуальный для осеннего призыва способ обмана призывников посредством фейковых звонков из военкомата, в частности с целью получить доступ к Госуслугами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
Забрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под суд
Дело об аферах на 16 миллионов в Крыму: суд отправил фигуранта в СИЗО
 
МВД по Республике КрымКрымМошенничествоОбществоЦифровая безопасностьКибербезопасностьКиберпреступностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:54В Крыму объявлена угроза атаки дронов - жителей просят срочно укрыться
22:51В Севастополе прозвучала сирена воздушной тревоги
22:35Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства
22:30Отказ Украины от НАТО и открытие заповедников в Крыму: главное за день
22:18В Сочи закрыли набережные и пляжи из-за ЧП с танкером в Черном море
22:13Юные инженеры из Севастополя стали победителями международного фестиваля
21:51Танкер с нефтью в Черном море атакован БЭКами - экипаж спасен
21:51Именная толстовка и экскурсия влетели в копеечку: мошенники выманили у крымчан 4,6 млн
21:38Пять видов топлива в Севастополе будет в свободной продаже в среду
21:28В Крыму отменили беспилотную опасность
21:11Улицу в Евпатории отремонтируют за 118 миллионов рублей
20:53В Детском парке Симферополя обновляют колесо обозрения
20:37Латгалия может повторить судьбу Донбасса в случае агрессии Риги – мнение
20:23110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
20:07В Черном море горит танкер – пляжи у берегов Кубани закрыты
20:03На севере Крыма работает ПВО
19:57Между красными и белыми: генерал литературы Маркс и его крымские легенды
19:41Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов
19:24В Алуште благоустроили памятник крымским партизанам
Лента новостейМолния