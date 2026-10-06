https://crimea.ria.ru/20261006/gosudarstvo-podderzhit-sovremennye-energeticheskie-startapy--putin-1159998137.html

Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин

Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин

Российские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T16:07

2026-10-06T16:07

2026-10-06T16:07

россия

владимир путин (политик)

энергетика

энергоресурсы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей, государство поддержит такие проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.Государство со своей стороны оказывает и продолжит оказывать в этом всестороннюю помощь, подчеркнул российский лидер. В частности, речь о налоговых преференциях, уточнил он.Энергию Путин назвал базовым ресурсом экономики и поручил шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов.Глава государства во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В своем выступлении он отметил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна пользоваться отечественными технологиями – ПутинВ Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабженияМиру предстоит научиться жить с ИИ – Путин

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), энергетика, энергоресурсы, новости