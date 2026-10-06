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Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин
Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин
Российские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T16:07
2026-10-06T16:07
2026-10-06T16:07
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей, государство поддержит такие проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.Государство со своей стороны оказывает и продолжит оказывать в этом всестороннюю помощь, подчеркнул российский лидер. В частности, речь о налоговых преференциях, уточнил он.Энергию Путин назвал базовым ресурсом экономики и поручил шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов.Глава государства во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В своем выступлении он отметил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна пользоваться отечественными технологиями – ПутинВ Крыму растет потребление электроэнергии: что сделают для надежного энергоснабженияМиру предстоит научиться жить с ИИ – Путин
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россия, владимир путин (политик), энергетика, энергоресурсы, новости
Государство поддержит современные энергетические стартапы – Путин
Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские госкорпорации и технологические компании должны непрерывно совершенствовать технологии в сфере развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей, государство поддержит такие проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей.
"Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, широкое внедрение в практику новых перспективных разработок", – сказал президент.
Государство со своей стороны оказывает и продолжит оказывать в этом всестороннюю помощь, подчеркнул российский лидер. В частности, речь о налоговых преференциях, уточнил он.
Энергию Путин назвал базовым ресурсом экономики и поручил шире внедрять аккумуляторные системы в электросетевой комплекс, особенно на территориях, где наблюдается дефицит энергоресурсов.
Глава государства во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии Первого комплекса в кластере производства электрических батарей. В своем выступлении он отметил, что отечественные системы накопления энергии пользуются все большим спросом.
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