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Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера
Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера
Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:11
2026-10-06T09:11
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что ограничения введены в связи с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.Кроме того, подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Кроме того, в Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера

Джанкой и Джанкойский район Крыма до вечера остались без света из-за ремонта магистрали

09:11 06.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"6 октября до 17:00 отключена подача электроэнергии в городе Джанкой и Джанкойском районе", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения введены в связи с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.
Кроме того, подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.
Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Кроме того, в Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ.
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