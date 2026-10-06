https://crimea.ria.ru/20261006/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-obestocheny-do-vechera-1159977562.html

Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера

Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера

Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:11

2026-10-06T09:11

2026-10-06T09:11

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джанкойский район

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что ограничения введены в связи с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.Кроме того, подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Кроме того, в Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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