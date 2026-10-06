https://crimea.ria.ru/20261006/dzhankoy-i-dzhankoyskiy-rayon-obestocheny-do-vechera-1159977562.html
Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера
Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера
Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:11
2026-10-06T09:11
2026-10-06T09:11
крым
джанкойский район
джанкой
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что ограничения введены в связи с проведением ремонтных работ Таврическим предприятием магистральных электрических сетей.Кроме того, подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Кроме того, в Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_5a6c9592653d0503797c894079b1009b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкойский район, джанкой, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", новости крыма
Джанкой и Джанкойский район обесточены до вечера
Джанкой и Джанкойский район Крыма до вечера остались без света из-за ремонта магистрали