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До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов - РИА Новости Крым, 06.10.2026
До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
До конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Об этом журналистам сообщил начальник филиала... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T12:40
2026-10-06T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. До конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Об этом журналистам сообщил начальник филиала автоколонны государственного унитарного предприятия "Крымтроллейбус" Илья Шоман.Он отметил, что техника будет обслуживать маршруты в Симферополе, Симферопольском районе и Керчи. Каждый автобус вмещает до 100 человек.Использование газомоторного топлива снижает эксплуатационные расходы, уменьшает выбросы вредных веществ, подчеркнул он.По информации минтранса Крыма, обновление подвижного состава ведется по двум направлениям — в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и в соответствии с программой сотрудничества между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" предусмотрено приобретение 26 единиц общественного транспорта. На эти цели запланировано финансирование в размере 281,435 млн рублей.В рамках сотрудничества между Москвой и Крымом на закупку транспортных средств предусмотрено 400 млн рублей. На приобретение 25 автобусов на компримированном газомоторном топливе предусмотрено 397,500 млн рублей.Общая сумма контрактов составляет 678,933 млн рублей.Ранее сообщалось, что количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов осуществляют перевозку граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе проверили санитарное состояние автобусовПо запросу людей: сервис оценки транспорта могут запустить в КрымуВ Севастополе в часы пик стали дежурить компенсационные автобусы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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автобус, транспорт, крым, крымтроллейбус, видео, минтранс крыма, новости крыма, видео
До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов

В Республику Крым поступит 51 новый автобус на газомоторном топливе

12:40 06.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. До конца года Республика Крым получит 51 новый автобус, работающий на компримированном газомоторном топливе. Об этом журналистам сообщил начальник филиала автоколонны государственного унитарного предприятия "Крымтроллейбус" Илья Шоман.

"Первая партия уже поступила в республику — это 21 новый автобус большого класса марки "ЛиАЗ". Это экологически чистые автобусы 2025-2026 года выпуска. Автобусы полностью соответствуют требованиям комфорта при перевозке пассажиров, в частности, оборудованы системой кондиционирования и всем необходимым для перевозки малобильных групп населения", - рассказал Илья Шоман.

Он отметил, что техника будет обслуживать маршруты в Симферополе, Симферопольском районе и Керчи. Каждый автобус вмещает до 100 человек.
Использование газомоторного топлива снижает эксплуатационные расходы, уменьшает выбросы вредных веществ, подчеркнул он.
По информации минтранса Крыма, обновление подвижного состава ведется по двум направлениям — в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и в соответствии с программой сотрудничества между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" предусмотрено приобретение 26 единиц общественного транспорта. На эти цели запланировано финансирование в размере 281,435 млн рублей.
В рамках сотрудничества между Москвой и Крымом на закупку транспортных средств предусмотрено 400 млн рублей. На приобретение 25 автобусов на компримированном газомоторном топливе предусмотрено 397,500 млн рублей.
Общая сумма контрактов составляет 678,933 млн рублей.
Ранее сообщалось, что количество общественного транспорта увеличат на маршрутах Симферополя с началом осенне-зимнего сезона. Уже с первого сентября 338 единиц автобусов и троллейбусов осуществляют перевозку граждан.
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