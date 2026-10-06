Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства
Директор "Артека " Федоренко стал лауреатом премии правительства РФ в области образования
22:35 06.10.2026 (обновлено: 22:39 06.10.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Федоренко - Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко и руководитель управления детских лагерей МДЦ Елена Владимирова удостоены звания лауреата премии правительства России в области образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Присудить премии правительства Российской Федерации 2026 года в области образования и присвоить почетное звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования"... Федоренко Константину Альбертовичу, кандидату политических наук, директору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек", – сказано в документе.
Кроме того, согласно тексту распоряжения, почетное звание присуждено также Владимировой Елене Юрьевне, руководителю управления детских лагерей "Артека".