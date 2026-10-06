https://crimea.ria.ru/20261006/direktor-arteka-stal-laureatom-premii-pravitelstva-1160006893.html

Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства

Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства

Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко и руководитель управления детских лагерей МДЦ Елена Владимирова удостоены звания лауреата... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T22:35

2026-10-06T22:35

2026-10-06T22:39

мдц "артек"

константин федоренко

новости

премия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко и руководитель управления детских лагерей МДЦ Елена Владимирова удостоены звания лауреата премии правительства России в области образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Кроме того, согласно тексту распоряжения, почетное звание присуждено также Владимировой Елене Юрьевне, руководителю управления детских лагерей "Артека".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", константин федоренко, новости, премия