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Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства
Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства
Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко и руководитель управления детских лагерей МДЦ Елена Владимирова удостоены звания лауреата... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T22:35
2026-10-06T22:39
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко и руководитель управления детских лагерей МДЦ Елена Владимирова удостоены звания лауреата премии правительства России в области образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Кроме того, согласно тексту распоряжения, почетное звание присуждено также Владимировой Елене Юрьевне, руководителю управления детских лагерей "Артека".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мдц "артек", константин федоренко, новости, премия
Директор "Артека" стал лауреатом премии правительства

Директор "Артека " Федоренко стал лауреатом премии правительства РФ в области образования

22:35 06.10.2026 (обновлено: 22:39 06.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Федоренко - Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"
Константин Федоренко - Директор ФГБОУ МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко и руководитель управления детских лагерей МДЦ Елена Владимирова удостоены звания лауреата премии правительства России в области образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Присудить премии правительства Российской Федерации 2026 года в области образования и присвоить почетное звание "Лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования"... Федоренко Константину Альбертовичу, кандидату политических наук, директору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек", – сказано в документе.

Кроме того, согласно тексту распоряжения, почетное звание присуждено также Владимировой Елене Юрьевне, руководителю управления детских лагерей "Артека".
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МДЦ "Артек"Константин ФедоренкоНовостиПремия
 
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