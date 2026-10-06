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Детская игровая зона и гостиница: автовокзал в Ялте готов на 95 процентов

Детская игровая зона и гостиница: автовокзал в Ялте готов на 95 процентов - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Детская игровая зона и гостиница: автовокзал в Ялте готов на 95 процентов

В Ялте завершается капитальный ремонт автовокзала. Строительная готовность объекта достигла 95%, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T16:17

2026-10-06T16:17

2026-10-06T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Ялте завершается капитальный ремонт автовокзала. Строительная готовность объекта достигла 95%, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы, отделка фасадов и внутренних помещений, монтаж инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к финальному этапу благоустройства прилегающей территории и обновлению посадочных платформ, отметил он.Также на автовокзале появятся просторный зал ожидания с детской игровой площадкой и зоной отдыха, шесть касс, камеры хранения, гостиница и точки общественного питания. Кроме того, на всей территории автостанции формируется безбарьерная среда для маломобильных граждан, подчеркнул глава Совмина.Отмечается, что это первый капитальный ремонт за 60-летнюю историю здания.В июне глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на завершение строительно-монтажных работ на автостанции Ялты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяцеШесть детских культурно‑просветительских центров хотят открыть в КрымуЦентр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, юрий гоцанюк, благоустройство, новости крыма, капремонт