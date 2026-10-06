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Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти
Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти
На Украине из-за дефицита бюджета сократят более четырех тысяч должностей в центральных органах исполнительной власти. Об этом сообщил премьер страны Сергей... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T18:11
2026-10-06T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. На Украине из-за дефицита бюджета сократят более четырех тысяч должностей в центральных органах исполнительной власти. Об этом сообщил премьер страны Сергей Корецкий.Количество заместителей министров будет сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти — почти на 18%, отметил он.Ранее Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссия не покроет дефицит финансирования военных нужд УкраиныУкраине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликтаУкраинскиx беженцев будут выдавливать из "райского сада" - политолог
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, в мире, деньги, бюджет, новости, политика
Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти

На Украине из-за дефицита бюджета сократят четыре тысячи должностей в органах власти

18:11 06.10.2026
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. На Украине из-за дефицита бюджета сократят более четырех тысяч должностей в центральных органах исполнительной власти. Об этом сообщил премьер страны Сергей Корецкий.

"В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращения более четырех тысяч вакантных должностей", - заявил Корецкий в своем Telegram-канале.

Количество заместителей министров будет сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти — почти на 18%, отметил он.
Ранее Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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