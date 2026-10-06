Дефицит бюджета: на Украине готовится массовое сокращение во власти
На Украине из-за дефицита бюджета сократят четыре тысячи должностей в органах власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. На Украине из-за дефицита бюджета сократят более четырех тысяч должностей в центральных органах исполнительной власти. Об этом сообщил премьер страны Сергей Корецкий.
"В рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата в центральных органах исполнительной власти планируется на первом этапе сокращения более четырех тысяч вакантных должностей", - заявил Корецкий в своем Telegram-канале.
Количество заместителей министров будет сокращено примерно на 20%, а заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти — почти на 18%, отметил он.
Ранее Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Кроме того, в начале октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым: