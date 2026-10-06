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Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов
Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов
Шесть новых межрегиональных автобусных свяжут Крым и Севастополь с новыми регионами России. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T19:41
2026-10-06T19:41
росавтотранс
новые регионы россии
крым
севастополь
ростовская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Шесть новых межрегиональных автобусных свяжут Крым и Севастополь с новыми регионами России. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС.Также добавлены маршруты между Республикой Крым и Ростовской областью с остановками в ДНР, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР и Запорожской области."В данный момент на территории ДНР установлено 314 маршрутов, ЛНР – 325, в Запорожской области — 114, а в Херсонской — 71 маршрут", – уточнили в Росавтотрансе.Ранее сообщалось, что к декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику и Херсонскую область с Москвой. Также Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов

Через Донбасс и Новороссию в Крым до декабря запустят шесть новых автобусных маршрутов

19:41 06.10.2026
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОчередь на рейсовый автобус на автовокзале
Очередь на рейсовый автобус на автовокзале - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Шесть новых межрегиональных автобусных свяжут Крым и Севастополь с новыми регионами России. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС.
реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок пассажиров внесены один маршрут, связывающий ДНР с Москвой, один - ЛНР с Ростовской областью; два маршрута между Запорожской областью и Севастополем с остановками в Херсонской области", – говорится в сообщении.
Также добавлены маршруты между Республикой Крым и Ростовской областью с остановками в ДНР, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Начать эксплуатацию этих маршрутов перевозчики должны до 17 декабря 2026 года.
"В данный момент на территории ДНР установлено 314 маршрутов, ЛНР – 325, в Запорожской области — 114, а в Херсонской — 71 маршрут", – уточнили в Росавтотрансе.
Ранее сообщалось, что к декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику и Херсонскую область с Москвой. Также Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.
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РосавтотрансНовые регионы РоссииКрымСевастопольРостовская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьНовостиЛогистикаАвтобусАвтобусное сообщение
 
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