https://crimea.ria.ru/20261006/cherez-novye-regiony-v-krym-proydut-shest-novykh-avtobusnykh-marshrutov-1159981785.html

Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов

Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Через новые регионы в Крым пройдут шесть новых автобусных маршрутов

Шесть новых межрегиональных автобусных свяжут Крым и Севастополь с новыми регионами России. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T19:41

2026-10-06T19:41

2026-10-06T19:41

росавтотранс

новые регионы россии

крым

севастополь

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Шесть новых межрегиональных автобусных свяжут Крым и Севастополь с новыми регионами России. Об этом сообщил "Росавтотранс" в своем канале в МАКС.Также добавлены маршруты между Республикой Крым и Ростовской областью с остановками в ДНР, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР и Запорожской области."В данный момент на территории ДНР установлено 314 маршрутов, ЛНР – 325, в Запорожской области — 114, а в Херсонской — 71 маршрут", – уточнили в Росавтотрансе.Ранее сообщалось, что к декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику и Херсонскую область с Москвой. Также Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

севастополь

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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