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Часть Евпатории обесточена
Часть Евпатории обесточена - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Часть Евпатории обесточена
Евпатория во вторник днем частично осталась без электричества из-за аварии на сетях. Сейчас жители 25 улиц и переулков обесточены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:20
2026-10-06T13:20
2026-10-06T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Евпатория во вторник днем частично осталась без электричества из-за аварии на сетях. Сейчас жители 25 улиц и переулков обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Без электроэнергии улицы: Поперечная, 1, 2, 3; Больничная, Дм. Ульянова, Караева, Караимская (Матвеева), Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов (Татарская), Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая (Миллера), Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная", - отметили в "Крымэнерго".Кроме того, нет света на площади Металлистов и переулках Больничный, Вольный, Красноармейский, Летный, Ломанный, Музейный, Пляжный, Поворотный, Промышленный, Типографский, Тухачевского, Училищный. Обесточены также жители тупика Матвеева и прилегающие улицы.Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Кроме того, подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Кроме того, в Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Часть Евпатории обесточена
В Евпатории во вторник без света остались более 25 улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Евпатория во вторник днем частично осталась без электричества из-за аварии на сетях. Сейчас жители 25 улиц и переулков обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Без электроэнергии улицы: Поперечная, 1, 2, 3; Больничная, Дм. Ульянова, Караева, Караимская (Матвеева), Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов (Татарская), Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая (Миллера), Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная", - отметили в "Крымэнерго".
Кроме того, нет света на площади Металлистов и переулках Больничный, Вольный, Красноармейский, Летный, Ломанный, Музейный, Пляжный, Поворотный, Промышленный, Типографский, Тухачевского, Училищный. Обесточены также жители тупика Матвеева и прилегающие улицы.
Планируемое время восстановления подачи электричества – три часа.
Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались
без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Кроме того, подача воды ограничена
в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.
Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной.
Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света.
Кроме того, в Судаке на день отключат свет
из-за срочных ремонтных работ.
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