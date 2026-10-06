https://crimea.ria.ru/20261006/chast-evpatorii-obestochena-1159992050.html

Часть Евпатории обесточена

Часть Евпатории обесточена - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Часть Евпатории обесточена

Евпатория во вторник днем частично осталась без электричества из-за аварии на сетях. Сейчас жители 25 улиц и переулков обесточены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T13:20

2026-10-06T13:20

2026-10-06T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Евпатория во вторник днем частично осталась без электричества из-за аварии на сетях. Сейчас жители 25 улиц и переулков обесточены. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Без электроэнергии улицы: Поперечная, 1, 2, 3; Больничная, Дм. Ульянова, Караева, Караимская (Матвеева), Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов (Татарская), Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая (Миллера), Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная", - отметили в "Крымэнерго".Кроме того, нет света на площади Металлистов и переулках Больничный, Вольный, Красноармейский, Летный, Ломанный, Музейный, Пляжный, Поворотный, Промышленный, Типографский, Тухачевского, Училищный. Обесточены также жители тупика Матвеева и прилегающие улицы.Во вторник, 6 октября, Джанкой и Джанкойский район Крыма остались без света. Возобновить подачу электроэнергии планируют к 17:00. Кроме того, подача воды ограничена в Джанкое до вечера вторника, 6 октября. Это связано с работами на сетях электроснабжения.Ранее также сообщалось, что обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе остается сложной. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое под Севастополем по-прежнему нет света. Кроме того, в Судаке на день отключат свет из-за срочных ремонтных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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