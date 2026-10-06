Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261006/byudzhet-kryma-popolnilsya-na-172-milliarda-rubley-za-devyat-mesyatsev-1159993377.html
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:36
2026-10-06T13:36
крым
ирина кивико
минфин крыма
бюджет
бюджет крыма
новости крыма
экономика
экономика крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Совета министров РК.Расходы бюджета исполнены в объеме 179,5 млрд рублей. Из них 98 млрд составили расходы на социально-культурную сферу, это на 6,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году, добавила вице-премьер Крыма. На национальную экономику израсходовано 56,8 млрд рублей, на ЖКХ – 14,8 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_237b37cca17260772cb9be518edddfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ирина кивико, минфин крыма, бюджет, бюджет крыма, новости крыма, экономика, экономика крыма
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев

В бюджет Крыма поступило 69 миллиардов рублей налогов – минфин

13:36 06.10.2026
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Совета министров РК.
"По состоянию на 1 октября доходы составили 171, 9 миллиарда рублей, это 67,6% от годового плана. Налоговые доходы составили 68,9 миллиарда, неналоговые – 14,8 миллиарда, безвозмездные поступления – 88,1 миллиарда рублей", - сказала Кивико.
Расходы бюджета исполнены в объеме 179,5 млрд рублей. Из них 98 млрд составили расходы на социально-культурную сферу, это на 6,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году, добавила вице-премьер Крыма. На национальную экономику израсходовано 56,8 млрд рублей, на ЖКХ – 14,8 млрд рублей.
"Дефицит сложился в размере 7,6 миллиарда рублей. Он находится в прогнозируемых параметрах и сложился в рамках утвержденной динамики исполнения бюджета. На 1 октября дефицит был покрыт остатками на начал года, которые были", - отметила зампредседателя Совмина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику
В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов
 
КрымИрина КивикоМинфин КрымаБюджетБюджет КрымаНовости КрымаЭкономикаЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Сотрудница банка в Севастополе похитила вклады на 24 млн рублей
15:01Новую трассу в обход Алушты откроют уже в этом месяце
14:52В Ростовской области начнут включать сирены при ракетной опасности
14:43В Раду внесли законопроект об отказе Украины от НАТО
14:36Самодельная "керосинка" и курение в постели унесли жизни четырех человек Крыму
14:25Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
14:10Крымский мост сейчас: обстановка к обеду вторника
14:02Передавал СБУ данные о системах ПВО: житель Крыма ответит за госизмену
13:36Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
13:34Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" пройдет 1-2 декабря в Москве
13:28Центр детского театрального искусства в Крыму украшают уникальной лепниной
13:20Часть Евпатории обесточена
13:15Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
13:08Армия России наступает: Киев за сутки потерял еще 1490 боевиков
13:00Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
12:58В Феодосии дважды за день проведут учения военных
12:40До конца года в Крым поступит более 50 экологичных автобусов
12:33Цены на учебники по истории для старшеклассников снизили в России
12:21Ядерное оружие в Литве: парламент одобрил снятие запрета
12:12Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Лента новостейМолния