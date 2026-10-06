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Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:36
2026-10-06T13:36
2026-10-06T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Совета министров РК.Расходы бюджета исполнены в объеме 179,5 млрд рублей. Из них 98 млрд составили расходы на социально-культурную сферу, это на 6,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году, добавила вице-премьер Крыма. На национальную экономику израсходовано 56,8 млрд рублей, на ЖКХ – 14,8 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов
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крым, ирина кивико, минфин крыма, бюджет, бюджет крыма, новости крыма, экономика, экономика крыма
Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев
В бюджет Крыма поступило 69 миллиардов рублей налогов – минфин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Совета министров РК.
"По состоянию на 1 октября доходы составили 171, 9 миллиарда рублей, это 67,6% от годового плана. Налоговые доходы составили 68,9 миллиарда, неналоговые – 14,8 миллиарда, безвозмездные поступления – 88,1 миллиарда рублей", - сказала Кивико.
Расходы бюджета исполнены в объеме 179,5 млрд рублей. Из них 98 млрд составили расходы на социально-культурную сферу, это на 6,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году, добавила вице-премьер Крыма. На национальную экономику израсходовано 56,8 млрд рублей, на ЖКХ – 14,8 млрд рублей.
"Дефицит сложился в размере 7,6 миллиарда рублей. Он находится в прогнозируемых параметрах и сложился в рамках утвержденной динамики исполнения бюджета. На 1 октября дефицит был покрыт остатками на начал года, которые были", - отметила зампредседателя Совмина.
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