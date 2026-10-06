https://crimea.ria.ru/20261006/byudzhet-kryma-popolnilsya-na-172-milliarda-rubley-za-devyat-mesyatsev-1159993377.html

Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев

Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Бюджет Крыма пополнился на 172 миллиарда рублей за девять месяцев

Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T13:36

2026-10-06T13:36

2026-10-06T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма за девять месяцев текущего года составили почти 172 миллиарда рублей, из них около 70 млрд рублей составили поступления от налогов. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико на заседании Совета министров РК.Расходы бюджета исполнены в объеме 179,5 млрд рублей. Из них 98 млрд составили расходы на социально-культурную сферу, это на 6,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году, добавила вице-премьер Крыма. На национальную экономику израсходовано 56,8 млрд рублей, на ЖКХ – 14,8 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое оборудование: в какие больницы Крыма направят технику В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов

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2026

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