https://crimea.ria.ru/20261006/bolshe-20-sel-pod-simferopolem-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-1160000717.html

Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света

Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света

Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T17:29

2026-10-06T17:29

2026-10-06T17:29

крым

симферопольский район

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".Отмечается, что отключения связаны с ремонтными работами.С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.Ранее сообщалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе.Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Евпатории обесточенаВ Джанкое до вечера будут перебои с водойВ Судаке на день отключат свет

крым

симферопольский район

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2026

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