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Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T17:29
2026-10-06T17:29
крым
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
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электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".Отмечается, что отключения связаны с ремонтными работами.С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.Ранее сообщалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе.Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Евпатории обесточенаВ Джанкое до вечера будут перебои с водойВ Судаке на день отключат свет
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Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света

В Симферопольском районе Крыма два дня не будет света – адреса

17:29 06.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".
Отмечается, что отключения связаны с ремонтными работами.
С 8:00 7 октября до 18:00 8 октября будет отключена подача электроэнергии (с включением на ночь в Андрусово, Аркадьевке, Залесье, Каштановке, Кизиловом, Клиновке, Константиновке, Кубанском, Курганном, Лозовом, Новый мир, Партизанском, Родниковом, Теплом, Топольном, Украинке, Фонтанах, Чистенькой, Шафранном, Школьном и Перовском сельском поселении.
С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе.
Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.
Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.
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