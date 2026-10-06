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Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T17:29
2026-10-06T17:29
2026-10-06T17:29
крым
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Жители 21 населенного пункта в Симферопольском районе с утра 7 до вечера 8 октября останутся без электричества. Об этом предупредили в компании "Крымэнерго".Отмечается, что отключения связаны с ремонтными работами.С полным графиком плановых отключений можно ознакомиться по ссылке.Ранее сообщалось, что в Крыму остается сложной обстановка с подачей электроэнергии в Бахчисарайском районе.Накануне Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Утром во вторник в селах Верхнесадовое, Пироговка и Фронтовое по-прежнему нет света.Также во вторник Алушта осталась без электроснабжения из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Евпатории обесточенаВ Джанкое до вечера будут перебои с водойВ Судаке на день отключат свет
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Больше 20 сел под Симферополем на два дня останутся без света
В Симферопольском районе Крыма два дня не будет света – адреса