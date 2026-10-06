https://crimea.ria.ru/20261006/ataka-vsu-na-podmoskove-odin-chelovek-pogib-i-shestero-raneny-1159975521.html

Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены

Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T07:18

2026-10-06T07:18

2026-10-06T07:28

московская область

атаки всу

андрей воробьев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАКС. "Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах", – написал он.Шесть человек пострадали в результате атак: в Покровском, Истре и деревне Ляхово Домодедовского округа. Трое госпитализированы, троим медицинскую помощь оказали на месте.По информации губернатора, в Истре повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В Домодедово произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино. На местах находятся экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий атак и оказанию помощи жителям.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву. Большую часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, 105 — на подлете к столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, атаки всу, андрей воробьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости