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Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены
Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T07:18
2026-10-06T07:18
2026-10-06T07:28
московская область
атаки всу
андрей воробьев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАКС. "Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах", – написал он.Шесть человек пострадали в результате атак: в Покровском, Истре и деревне Ляхово Домодедовского округа. Трое госпитализированы, троим медицинскую помощь оказали на месте.По информации губернатора, в Истре повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В Домодедово произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино. На местах находятся экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий атак и оказанию помощи жителям.Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву. Большую часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, 105 — на подлете к столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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московская область, атаки всу, андрей воробьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены
В Подмосковье в ходе атаки беспилотников ВСУ один человек и шесть получили ранения
07:18 06.10.2026 (обновлено: 07:28 06.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем канале в МАКС.
"Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах", – написал он.
Шесть человек пострадали в результате атак: в Покровском, Истре и деревне Ляхово Домодедовского округа. Трое госпитализированы, троим медицинскую помощь оказали на месте.
"К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина", – сообщил Воробьев.
По информации губернатора, в Истре повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома. В Домодедово произошло возгорание частного дома. Еще один дом разрушен в Барыбино. На местах находятся экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий атак и оказанию помощи жителям.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов
, летевших на Москву. Большую часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, 105 — на подлете к столице.
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