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Армия России наступает: Киев за сутки потерял еще 1490 боевиков

Армия России наступает: Киев за сутки потерял еще 1490 боевиков - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Армия России наступает: Киев за сутки потерял еще 1490 боевиков

Армия России улучшает положение по всему фронту и громит формирования противника, сжимая окружение. Только за минувшие сутки в зоне СВО Киев потерял еще 1490... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T13:08

2026-10-06T13:08

2026-10-06T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Армия России улучшает положение по всему фронту и громит формирования противника, сжимая окружение. Только за минувшие сутки в зоне СВО Киев потерял еще 1490 военных, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за населенные пункты Варваровка, Лобановка, Николаевка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Купино и Черное. Продолжаются активные бои за установление контроля над населенными пунктами Аннополье, Котовка и Приколотное.Также в Харьковской области уничтожены бригады и штурмовые полки ВСУ в районах населенных пунктов Белаши, Слатино, Циркуны, Черкасская Лозовая и Чугуев. В Сумской области враг разбит в районах населенных пунктов Гнилица, Грузское, Кролевец, Марьино. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери Киева составили до 235 солдат, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и 15 автомобилей.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник лишился 195 военных, боевой бронированной машины, 27 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центр" улучшили тактическое положение, разбив ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города. Подразделения морской пехоты наступают в его северной части, а также продолжают уничтожать противника на территории шахты "Добропольская".Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 535 солдат, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 240 военных, боевую бронированную машину, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Группировка "Днепр" заняла более выгодные рубежи и позиции и разбила бригады ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 35 боевиков, 19 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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