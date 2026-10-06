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Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
В Вооруженные силы РФ в сентябре поступило свыше 10 тысяч единиц военной техники и вооружений, включая системы ПВО, самолеты и танки. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T14:25
2026-10-06T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженные силы РФ в сентябре поступило свыше 10 тысяч единиц военной техники и вооружений, включая системы ПВО, самолеты и танки. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Санчик, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."В сентябре в Вооруженные силы Российской Федерации поставлено более 10 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и "Народного ОПК", - сказал Санчик.Кроме того, в ВС РФ в сентябре направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к беспилотникам, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие.По словам Санчика, в рамках выполнения мероприятий по оснащению Военно-морского флота в сентябре спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик "Семен Агафонов" проекта 12700.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФ Между дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооружения Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
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армия и флот, вооруженные силы россии, военно-промышленный комплекс (впк), министерство обороны рф, новости
Армия РФ получила более 10 тысяч единиц военной техники в сентябре
В армию РФ поступило более 10 тысяч единиц техники и вооружений в сентябре – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженные силы РФ в сентябре поступило свыше 10 тысяч единиц военной техники и вооружений, включая системы ПВО, самолеты и танки. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Санчик, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В сентябре в Вооруженные силы Российской Федерации поставлено более 10 тысяч образцов вооружений, военной и специальной техники с предприятий оборонно-промышленного комплекса и "Народного ОПК", - сказал Санчик.
Как уточнил замминистра, в российские войска поступили самолеты Су-57, Су-35С, танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72б3М, средства противовоздушной обороны, бронеавтомобили, разведывательные и ударные БПЛА, гексокоптеры, а также наземные робототехнические комплексы различного назначения.
Кроме того, в ВС РФ в сентябре направлены свыше миллиона средств поражения, включая широкую номенклатуру артиллерийских боеприпасов, авиационные ракеты и бомбы, боевые части к беспилотникам, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие.
По словам Санчика, в рамках выполнения мероприятий по оснащению Военно-морского флота в сентябре спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик "Семен Агафонов" проекта 12700.
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