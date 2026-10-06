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Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T12:12

2026-10-06T12:12

2026-10-06T12:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает во вторник Минобороны РФ.Накануне российские войска освободили населенный пункт Самойловка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областяхВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской областиРоссийские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости