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Алушта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Алушта осталась без света из-за аварии
Алушта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Алушта осталась без света из-за аварии
Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T07:26
2026-10-06T08:21
отключение электроэнергии
гуп рк "крымэнерго"
алушта
галина огнева
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.Огнева попросила доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отключение электроэнергии, гуп рк "крымэнерго", алушта, галина огнева, энергосистема крыма, крым
Алушта осталась без света из-за аварии

В Алуште нет света из-за аварии

07:26 06.10.2026 (обновлено: 08:21 06.10.2026)
 
© Telegram Галина ОгневаВиды Крыма. Алушта
Виды Крыма. Алушта
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Алушта утром во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщила мэр города Галина Огнева.
"По информации Алуштинского РЭС предприятия "Крымэнерго" произошло аварийное отключение электроэнергии. Восстановление подачи электроснабжения будет осуществляться постепенно", - написала она в своем канале в МАКС.
Огнева попросила доверять только официальным источникам информации.
Как сообщалось, три села под Севастополе обесточены для снятия перегруза в сетях Бахчисарайского района Крыма.
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Отключение электроэнергииГУП РК "Крымэнерго"АлуштаГалина ОгневаЭнергосистема КрымаКрым
 
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