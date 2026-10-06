https://crimea.ria.ru/20261006/aksenov-anonsiroval-novye-mery-podderzhki-biznesa-v-krymu-1159991488.html

Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму

Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2026

Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму

Предприниматели Крыма, в том числе застройщики, получат дополнительную поддержку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T13:15

2026-10-06T13:15

2026-10-06T13:15

сергей аксенов

крым

новости крыма

крымский бизнес

господдержка

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма, в том числе застройщики, получат дополнительную поддержку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК.Что касается социальной поддержки в бюджете на будущий год, глава республики отметил, что порядка 95% этих мер будут продлены, соответствующее финансирование будет выделено.Аксенов добавил, что на этой неделе поступила часть средств на выплаты по 15 тысяч рублей крымчанам за отсутствие электричества в домах более двух суток."Думаю, в течение следующих двух-трех недель полностью закончим эту процедуру", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, крымский бизнес, господдержка, выплаты и компенсации