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Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму - РИА Новости Крым, 06.10.2026
Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму
Предприниматели Крыма, в том числе застройщики, получат дополнительную поддержку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T13:15
2026-10-06T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма, в том числе застройщики, получат дополнительную поддержку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК.Что касается социальной поддержки в бюджете на будущий год, глава республики отметил, что порядка 95% этих мер будут продлены, соответствующее финансирование будет выделено.Аксенов добавил, что на этой неделе поступила часть средств на выплаты по 15 тысяч рублей крымчанам за отсутствие электричества в домах более двух суток."Думаю, в течение следующих двух-трех недель полностью закончим эту процедуру", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям В Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост - эксперт
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сергей аксенов, крым, новости крыма, крымский бизнес, господдержка, выплаты и компенсации
Аксенов анонсировал новые меры поддержки бизнеса в Крыму

Строительная отрасль Крыма получит дополнительную поддержку – Аксенов

13:15 06.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтроительство
Строительство
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Предприниматели Крыма, в том числе застройщики, получат дополнительную поддержку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК.
"Президент дал четкие поручения в части подготовки мер поддержки. На этой неделе будет еще ряд дополнительных мер поддержки, в том числе по строительной отрасли", - сказал он.
Что касается социальной поддержки в бюджете на будущий год, глава республики отметил, что порядка 95% этих мер будут продлены, соответствующее финансирование будет выделено.
Аксенов добавил, что на этой неделе поступила часть средств на выплаты по 15 тысяч рублей крымчанам за отсутствие электричества в домах более двух суток.
"Думаю, в течение следующих двух-трех недель полностью закончим эту процедуру", - указал он.
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