https://crimea.ria.ru/20261006/868-dronov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-1159979395.html

868 дронов уничтожены над регионами России

868 дронов уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026

868 дронов уничтожены над регионами России

Силы ПВО сбили за ночь 868 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T09:57

2026-10-06T09:57

2026-10-06T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 868 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были уничтожены в указанный период над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Позже стало известно, что число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе.Как сообщал мэр Сергей Собянин, российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октябряВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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