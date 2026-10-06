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868 дронов уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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868 дронов уничтожены над регионами России
868 дронов уничтожены над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
868 дронов уничтожены над регионами России
Силы ПВО сбили за ночь 868 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T09:57
2026-10-06T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 868 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были уничтожены в указанный период над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Позже стало известно, что число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе.Как сообщал мэр Сергей Собянин, российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что произошло ночью и утром 6 октябряВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, министерство обороны рф
868 дронов уничтожены над регионами России

868 украинских беспилотников уничтожены над регионами России за ночь

09:57 06.10.2026 (обновлено: 09:59 06.10.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 868 вражеских беспилотников над территорией России, в том числе над Крымом и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 октября до 9.00 мск 6 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 868 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские дроны были уничтожены в указанный период над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.
Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Над территорией региона за ночь сбили 185 БПЛА. Позже стало известно, что число погибших при атаке дронов ВСУ на Московскую область выросло до двух. Повреждены десятки домов, произошел пожар на складе.
Как сообщал мэр Сергей Собянин, российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву.
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