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650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве
650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2026
650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве
Российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T06:21
2026-10-06T06:21
2026-10-06T06:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.Собянин уточнил, что большую часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, 105 — на подлете к столице.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Последнюю массированную атаку на Москву и область ВСУ предприняли 20 сентября. Тогда на всех рубежах было отбито более 1600 БПЛА, из них 450 на подлете к Москве. Эта атака явно была спланирована, чтобы сорвать выбор, однако противнику это не удалось, отметил тогда Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены людиДонбасс остался без света и связи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, атаки всу, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости
650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве
На подлете к Москве за ночь сбиты 650 украинских беспилотников - Собянин