https://crimea.ria.ru/20261006/650-bespilotnikov-sbity-za-noch-na-podlete-k-moskve-1159974024.html

650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве

650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2026

650 беспилотников сбиты за ночь на подлете к Москве

Российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T06:21

2026-10-06T06:21

2026-10-06T06:21

москва

атаки всу

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили атаку 650 дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.Собянин уточнил, что большую часть беспилотников уничтожили на дальних рубежах, 105 — на подлете к столице.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Последнюю массированную атаку на Москву и область ВСУ предприняли 20 сентября. Тогда на всех рубежах было отбито более 1600 БПЛА, из них 450 на подлете к Москве. Эта атака явно была спланирована, чтобы сорвать выбор, однако противнику это не удалось, отметил тогда Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены людиДонбасс остался без света и связи

москва

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, атаки всу, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости