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29 человек погибли от украинских ударов за неделю - Мирошник - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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29 человек погибли от украинских ударов за неделю - Мирошник
29 человек погибли от украинских ударов за неделю - Мирошник - РИА Новости Крым, 06.10.2026
29 человек погибли от украинских ударов за неделю - Мирошник
За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T08:49
2026-10-06T08:49
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.Отмечается, что от украинских атак пострадали восемь сотрудников МЧС. Кроме того, украинские боевики прицельно били по медикам и медицинским учреждениям, в частности, в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Посол отметил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц за минувшую неделю было зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.Враг за неделю выпустил около 8,4 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории России, отмечается в докладе. Гражданские объекты были атакованы до 1,2 тысяч раз в сутки. География украинских ударов растянулась от приграничной Белгородской области до Самарской и Астраханской областей.Удары ракетами и дронами были также нанесены по гражданской инфраструктуре Волгоградской, Воронежской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края.Среди выделенных повреждений – кровли частных домов, хозпостройки, стекла и кузова автомобилей, остекление квартир, спецтехника, линии газо- и электроснабжения, коммерческие объекты.Ранее сообщалось, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Подмосковье: один человек погиб и шестеро ранены ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены людиДрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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родион мирошник, новости сво, атаки всу, происшествия, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
29 человек погибли от украинских ударов за неделю - Мирошник

29 погибших и более 230 раненых: последствия атак на Россию за неделю

08:49 06.10.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. За минувшую неделю, с 28 сентября по 4 октября, от атак ВСУ погибли 29 мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"За истекшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 235 гражданских лиц: ранены 206 мирных жителей, в том числе 19 несовершеннолетних; погибли 29 человек, в том числе двое детей", - говорится в докладе.
Отмечается, что от украинских атак пострадали восемь сотрудников МЧС. Кроме того, украинские боевики прицельно били по медикам и медицинским учреждениям, в частности, в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Посол отметил, что наибольшее число пострадавших гражданских лиц за минувшую неделю было зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.
Враг за неделю выпустил около 8,4 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории России, отмечается в докладе. Гражданские объекты были атакованы до 1,2 тысяч раз в сутки. География украинских ударов растянулась от приграничной Белгородской области до Самарской и Астраханской областей.
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Последствия атак ВСУ
"Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований. ВСУ свыше 1,8 тысячи раз нанесли удары по территории области за прошедшую неделю", – сообщается в докладе.
Удары ракетами и дронами были также нанесены по гражданской инфраструктуре Волгоградской, Воронежской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края.
Среди выделенных повреждений – кровли частных домов, хозпостройки, стекла и кузова автомобилей, остекление квартир, спецтехника, линии газо- и электроснабжения, коммерческие объекты.
Ранее сообщалось, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года. Общий показатель по числу пострадавших от украинских атак людей в августе - самый высокий с начала года.
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