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110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
110 беспилотников ВСУ ликвидированы над регионами России в течение дня вторника
20:23 06.10.2026 (обновлено: 20:32 06.10.2026)