https://crimea.ria.ru/20261006/110-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1160005761.html

110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026

110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 06.10.2026

2026-10-06T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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