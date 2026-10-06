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110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
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110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 06.10.2026
110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ,... РИА Новости Крым, 06.10.2026
2026-10-06T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, крым, белгородская область, брянская область, курская область, тульская область, рязанская область, орловская область, липецкая область, ростовская область, московская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
110 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

110 беспилотников ВСУ ликвидированы над регионами России в течение дня вторника

20:23 06.10.2026 (обновлено: 20:32 06.10.2026)
 
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Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В течение дня вторника, 6 октября, средства противовоздушной обороны ВС России ликвидировали над регионами РФ, в том числе над Крымом, 110 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым, перечислили в МО РФ.
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