https://crimea.ria.ru/20261005/vyzov-iz-kosmosa-pyat-let-s-nachala-pervykh-kinosemok-na-mks-1159953537.html

Вызов из космоса: пять лет с начала первых киносъемок на МКС

Вызов из космоса: пять лет с начала первых киносъемок на МКС - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Вызов из космоса: пять лет с начала первых киносъемок на МКС

Ровно пять лет назад, 5 октября 2021 года, на Международную космическую станцию (МКС) был отправлен первый в истории киноэкипаж. С космодрома Байконур стартовал РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T15:35

2026-10-05T15:35

2026-10-05T15:35

космос

роскосмос

кино

юлия пересильд

антон шкаплеров (космонавт, герой россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Ровно пять лет назад, 5 октября 2021 года, на Международную космическую станцию (МКС) был отправлен первый в истории киноэкипаж. С космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз МС-19", в котором на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемок фильма "Вызов".Командиром первого киноэкипажа стал российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров. Спустя 3,5 часа после запуска корабль прибыл на МКС. Сообщалось, что из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковка "Союза" была выполнена Шкаплеровым вручную. Позже президент России Владимир Путин наградил космонавта Орденом Гагарина, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космоса.На МКС Пересильд и Шипенко провели 12 дней. Все это время они снимали фильм как на российском, так и на американском сегментах МКС.17 октября на корабле "Союз МС-18" киноэкипаж вместе с другим командиром – Олегом Новицким – вернулся на Землю и успешно приземлился в Казахстане."У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только", – признавалась тогда Пересильд.О "Вызове""Вызов" стал первой в истории кинематографа картиной, в которой профессиональная актриса снялась в космосе. Тем самым Роскосмос обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Космическая драма "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.В прокат фильм вышел 20 апреля 2023 года. По сюжету героиня Пересильд – торакальный хирург Женя – за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы провести операцию космонавту.Первая художественная кинокартина из космоса в первые же выходные возглавила прокат. Как писал портал Кинобизнес, "Вызов" собрал по России и странам СНГ за выходные 426 млн рублей, обогнав картины "Джон Уик – 4" и "Мизантроп".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космос11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхКосмический вид на Крым: Шкаплеров поделился новым фото полуострова

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, кино, юлия пересильд, антон шкаплеров (космонавт, герой россии)