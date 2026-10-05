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Выборы президента в Бразилии: кто лидирует

Выборы президента в Бразилии: кто лидирует - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Выборы президента в Бразилии: кто лидирует

Сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, опередил действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву по итогам... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T07:31

2026-10-05T07:31

2026-10-05T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, опередил действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву по итогам президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные Высшего избирательного суда (аналог центральной избирательной комиссии) страны.4 октября в Бразилии состоялись всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов.По результатам подсчета 99,9% протоколов, Болсонару набрал 47,03%, Лулу да Силва – 45,16%. Всего за главный государственный пост боролись 12 кандидатов.Для победы в первом туре одному из кандидатов требовалось набрать более 50% голосов. Таким образом, победителя гонки определит второй тур, который запланирован на 25 октября.Действующий президент Бразилии Инасиу Лулу да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. Во внешней политике он придерживается ориентации на Глобальный Юг и сотрудничества с БРИКС, выступает против однополярного мира и резко критикует США, в том числе за санкции и действия в отношении Кубы и Венесуэлы.Флавиу Болсонару – сенатор от Рио-де-Жанейро, правый популист, сторонник сближения с США и его нынешним лидером Дональдом Трампом. Скептически настроен к идее многополярности. В частности, он заявлял, что в случае победы Бразилия может выйти из БРИКС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, новости, в мире, выборы, политика