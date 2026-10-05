https://crimea.ria.ru/20261005/vtb-vydachi-ipoteki-v-rossii-v-sentyabre-vyrosli-na-60-1159953147.html

ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%

ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60% - РИА Новости Крым, 05.10.2026

ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%

Объемы выдачи ипотеки российскими банками в сентябре выросли на 60% по сравнению с августом и достигли 600 миллиардов рублей, показав максимальный месячный... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T11:33

2026-10-05T11:33

2026-10-05T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Объемы выдачи ипотеки российскими банками в сентябре выросли на 60% по сравнению с августом и достигли 600 миллиардов рублей, показав максимальный месячный результат в текущем году, сообщает пресс-служба ВТБ.Ключевым фактором сентябрьской динамики стало ожидаемое изменение параметров семейной ипотеки с 1 октября, поясняет ВТБ."На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году", - указали там.Сообщается, что доля семейной ипотеки в общем объеме, по оценкам банка, составила около 64%.Кроме того, сентябрьские выдачи стали самыми максимальными с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объем выдач составил 800 миллиардов рублей, также отметили в ВТБ.С начала года совокупный объем ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 триллиона рублей - это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. С 1 октября процентная ставка по кредиту дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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