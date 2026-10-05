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ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60% - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%
ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60% - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%
Объемы выдачи ипотеки российскими банками в сентябре выросли на 60% по сравнению с августом и достигли 600 миллиардов рублей, показав максимальный месячный... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T11:33
2026-10-05T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Объемы выдачи ипотеки российскими банками в сентябре выросли на 60% по сравнению с августом и достигли 600 миллиардов рублей, показав максимальный месячный результат в текущем году, сообщает пресс-служба ВТБ.Ключевым фактором сентябрьской динамики стало ожидаемое изменение параметров семейной ипотеки с 1 октября, поясняет ВТБ."На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году", - указали там.Сообщается, что доля семейной ипотеки в общем объеме, по оценкам банка, составила около 64%.Кроме того, сентябрьские выдачи стали самыми максимальными с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объем выдач составил 800 миллиардов рублей, также отметили в ВТБ.С начала года совокупный объем ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 триллиона рублей - это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. С 1 октября процентная ставка по кредиту дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ипотека, втб, банк, новости

ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%

11:33 05.10.2026
 
© Фото предоставлены пресс-службой ВТБНазваны крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
Названы крымские города-лидеры по покупке жилья в ипотеку
© Фото предоставлены пресс-службой ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Объемы выдачи ипотеки российскими банками в сентябре выросли на 60% по сравнению с августом и достигли 600 миллиардов рублей, показав максимальный месячный результат в текущем году, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре объем ипотечных выдач по стране составил порядка 600 миллиардов рублей - это примерно на 60% больше результата августа и на 50% превышает показатель сентября прошлого года", - говорится в сообщении.
Ключевым фактором сентябрьской динамики стало ожидаемое изменение параметров семейной ипотеки с 1 октября, поясняет ВТБ.
"На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году", - указали там.
Сообщается, что доля семейной ипотеки в общем объеме, по оценкам банка, составила около 64%.
Кроме того, сентябрьские выдачи стали самыми максимальными с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объем выдач составил 800 миллиардов рублей, также отметили в ВТБ.
С начала года совокупный объем ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 триллиона рублей - это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.
"Семейная ипотека в сентябре устроила себе декабрь - на три месяца раньше календаря. Ее общерыночные выдачи выросли вдвое к августу, примерно до 385 миллиардов рублей, обогнав на треть ажиотажный июнь и перекрыв январский пик в 325 миллиарда. Вероятно, этот результат госпрограммы станет максимумом года: дальше рынок неизбежно немного сбавит обороты", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Ранее Минфин РФ объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки. С 1 октября процентная ставка по кредиту дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4% до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2% до 10% для остальной страны. Корректируются, кроме того, максимальные суммы кредита для приобретения жилья.
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