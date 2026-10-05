https://crimea.ria.ru/20261005/vsu-atakovali-zdanie-po-pererabotke-radioaktivnykh-otkhodov-na-zaes-1159952354.html

ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.10.2026

ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T10:55

2026-10-05T10:55

2026-10-05T10:55

атаки всу

заэс (запорожская атомная электростанция)

алексей лихачев

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.Алексей Лихачев также сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС, погиб водитель - сотрудник станции."В воскресенье опять погиб наш товарищ. Газель с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель - сотрудник станции – погиб", - заявил Лихачев.По словам Лихачева, последние две недели боевики обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), от которой зависит безопасность Запорожской АЭС. Речь идет об электротехническом оборудовании, расположенном на территории ТЭС и перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на Запорожскую АЭС, пояснил Лихачев.Он добавил, что из-за постоянных обстрелов ВСУ был поврежден трансформатор, от которого это оборудование было запитано.4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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атаки всу, заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, запорожская область, новости