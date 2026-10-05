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ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T10:55
2026-10-05T10:55
атаки всу
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей лихачев
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.Алексей Лихачев также сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС, погиб водитель - сотрудник станции."В воскресенье опять погиб наш товарищ. Газель с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель - сотрудник станции – погиб", - заявил Лихачев.По словам Лихачева, последние две недели боевики обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), от которой зависит безопасность Запорожской АЭС. Речь идет об электротехническом оборудовании, расположенном на территории ТЭС и перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на Запорожскую АЭС, пояснил Лихачев.Он добавил, что из-за постоянных обстрелов ВСУ был поврежден трансформатор, от которого это оборудование было запитано.4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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4.7
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атаки всу, заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, запорожская область, новости
ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС

ВСУ атаковали лабораторный корпус ЗАЭС и здание по переработке радиоактивных отходов

10:55 05.10.2026
 
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Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На самой Запорожской станции ночью было не спокойно. Были сразу атакованы два объекта: лабораторный корпус, расположенный в 200-х метрах от четвертого и пятого энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов", - сказал Лихачев.
В обоих случаях повреждена кровля, угрозы ядерной безопасности нет, отметил он.
Алексей Лихачев также сообщил, что в ночь на воскресенье ВСУ атаковали машину с продуктами для персонала Запорожской АЭС, погиб водитель - сотрудник станции.
"В воскресенье опять погиб наш товарищ. Газель с продуктами для персонала АЭС была атакована дроном. Водитель - сотрудник станции – погиб", - заявил Лихачев.
По словам Лихачева, последние две недели боевики обстреливают территорию Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), от которой зависит безопасность Запорожской АЭС. Речь идет об электротехническом оборудовании, расположенном на территории ТЭС и перенаправляющем электроэнергию от высоковольтных линий "Ферросплавная" на Запорожскую АЭС, пояснил Лихачев.
Он добавил, что из-за постоянных обстрелов ВСУ был поврежден трансформатор, от которого это оборудование было запитано.
4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.
После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.
22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.
13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.
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Атаки ВСУЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Алексей ЛихачевЗапорожская областьНовости
 
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