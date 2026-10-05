https://crimea.ria.ru/20261005/vsu-atakovali-kursk-oblomki-drona-podozhgli-avtobus--raneny-lyudi-1159967439.html

ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди

ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди - РИА Новости Крым, 05.10.2026

ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди

В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T17:30

2026-10-05T17:30

2026-10-05T17:34

курск

александр хинштейн

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Из-за падения обломков ранены двое мужчин и ребенок – у 8-летней девочки легкие травмы. У 61-летнего мужчины открытый перелом левой ноги, у 27-летнего молодого человека травма головы.Также в районе ж/д округа поврежден частный дом. Ранена женщина, добавил губернатор региона.Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимацииАтака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятиеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек

курск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, александр хинштейн, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу