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ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:30
2026-10-05T17:34
курск
александр хинштейн
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Из-за падения обломков ранены двое мужчин и ребенок – у 8-летней девочки легкие травмы. У 61-летнего мужчины открытый перелом левой ноги, у 27-летнего молодого человека травма головы.Также в районе ж/д округа поврежден частный дом. Ранена женщина, добавил губернатор региона.Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимацииАтака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятиеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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курск, александр хинштейн, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди

После удара ВСУ по Курску загорелся автобус и ранены четыре человека

17:30 05.10.2026 (обновлено: 17:34 05.10.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.
"Вражеский дрон атаковал Курск. Сбитые обломки упали в районе остановки общественного транспорта. Поврежден электробус, он загорелся. Пассажиров оперативно эвакуировали", – написал он.
Из-за падения обломков ранены двое мужчин и ребенок – у 8-летней девочки легкие травмы. У 61-летнего мужчины открытый перелом левой ноги, у 27-летнего молодого человека травма головы.
Также в районе ж/д округа поврежден частный дом. Ранена женщина, добавил губернатор региона.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали.
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КурскАлександр ХинштейнНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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