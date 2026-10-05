https://crimea.ria.ru/20261005/vsu-atakovali-kursk-oblomki-drona-podozhgli-avtobus--raneny-lyudi-1159967439.html
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:30
2026-10-05T17:30
2026-10-05T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Курске из-за атаки ВСУ ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в МАКС.Из-за падения обломков ранены двое мужчин и ребенок – у 8-летней девочки легкие травмы. У 61-летнего мужчины открытый перелом левой ноги, у 27-летнего молодого человека травма головы.Также в районе ж/д округа поврежден частный дом. Ранена женщина, добавил губернатор региона.Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимацииАтака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятиеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курск, александр хинштейн, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
После удара ВСУ по Курску загорелся автобус и ранены четыре человека
17:30 05.10.2026 (обновлено: 17:34 05.10.2026)