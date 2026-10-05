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ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации
ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации
Водитель бензовоза получил тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области, он в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T07:05
2026-10-05T07:05
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Водитель бензовоза получил тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области, он в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В случае необходимости пострадавшего доставят в областной ожоговый центр, добавил Слюсарь.По словам губернатора, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять БПЛА уничтожены в трех районах области. Силы ПВО продолжают сейчас отражать вражескую атаку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявлениеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажекВСУ ударили по Калуге и области – повреждены многоквартирные дома и ранены люди
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, новости
ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации

В Ростовской области водитель бензовоза получил тяжелые ранения в результате атаки БПЛА

07:05 05.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Водитель бензовоза получил тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Ростовской области, он в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Киселевском сельском поселении Красносулинского района водитель поврежденного бензовоза получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В случае необходимости пострадавшего доставят в областной ожоговый центр, добавил Слюсарь.
По словам губернатора, в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область пять БПЛА уничтожены в трех районах области. Силы ПВО продолжают сейчас отражать вражескую атаку.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
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