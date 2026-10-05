https://crimea.ria.ru/20261005/vsemirnyy-den-arkhitektury--infografika-1159957166.html

Всемирный день архитектуры – инфографика

Всемирный день архитектуры – инфографика - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Всемирный день архитектуры – инфографика

Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T17:17

2026-10-05T17:17

2026-10-05T17:17

инфографика

праздники и памятные даты

архитектура

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.В первую очередь он посвящается архитекторам, но, по сути, касается каждого живущего на Земле.Всего столетие назад городские жители составляли примерно 11-12% от всего населения планеты. В 1950-е годы – фактически на глазах нынешнего поколения – доля горожан выросла до одной трети. Сегодня города стали домом для половины человечества, и эта цифра постоянно растет.По прогнозам экспертов, к 2050 году городская среда окажется привлекательной для 70% жителей нашей планеты – это ставит профессию архитектора в один ряд с самыми важными видами деятельности человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, архитектура, инфографика, строительство