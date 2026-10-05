Рейтинг@Mail.ru
Всемирный день архитектуры – инфографика - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261005/vsemirnyy-den-arkhitektury--infografika-1159957166.html
Всемирный день архитектуры – инфографика
Всемирный день архитектуры – инфографика - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Всемирный день архитектуры – инфографика
Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:17
2026-10-05T17:17
инфографика
праздники и памятные даты
архитектура
строительство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159957748_0:674:2047:1825_1920x0_80_0_0_557a60434bf8e7a0d2c4e03f5b2d0beb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.В первую очередь он посвящается архитекторам, но, по сути, касается каждого живущего на Земле.Всего столетие назад городские жители составляли примерно 11-12% от всего населения планеты. В 1950-е годы – фактически на глазах нынешнего поколения – доля горожан выросла до одной трети. Сегодня города стали домом для половины человечества, и эта цифра постоянно растет.По прогнозам экспертов, к 2050 году городская среда окажется привлекательной для 70% жителей нашей планеты – это ставит профессию архитектора в один ряд с самыми важными видами деятельности человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159957748_0:522:2047:2057_1920x0_80_0_0_7e0573aad6c608f87585dbcdf20cc5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, архитектура, инфографика, строительство
Всемирный день архитектуры – инфографика

Всемирный день архитектуры – инфографика РИА Новости Крым

17:17 05.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.
В первую очередь он посвящается архитекторам, но, по сути, касается каждого живущего на Земле.
Всего столетие назад городские жители составляли примерно 11-12% от всего населения планеты. В 1950-е годы – фактически на глазах нынешнего поколения – доля горожан выросла до одной трети. Сегодня города стали домом для половины человечества, и эта цифра постоянно растет.
По прогнозам экспертов, к 2050 году городская среда окажется привлекательной для 70% жителей нашей планеты – это ставит профессию архитектора в один ряд с самыми важными видами деятельности человека.
Всемирный день архитектуры – инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыАрхитектураСтроительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
19:55Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
19:38В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
19:22$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
19:03Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину
18:47ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой
18:28Овечкин уходит из НХЛ
18:22Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
18:00Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
17:52Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем
17:43В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
17:30ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
17:17Всемирный день архитектуры – инфографика
17:08Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей
17:00Путин поддержал идею создания нейросети в образовании
16:48Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
16:37По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
16:22В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"
16:09Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
15:53В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных
Лента новостейМолния