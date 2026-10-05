Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/vs-rf-razbili-esche-odin-sukhogruz-v-portu-pod-odessoy-1159970709.html
ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой
ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 05.10.2026
ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой
Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Об этом сообщили вечером в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T18:47
2026-10-05T18:49
удары по украине
сухогруз
украина
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_c087f1d82fedac36f516d6dc164c6d36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Об этом сообщили вечером в понедельник в Минобороны России.В результате ударов в порту Южный поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море – ПесковУдары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/01/11/1119157389_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_565901314ebbb5e65a2759ada44cd30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, сухогруз, украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой

ВС РФ разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой

18:47 05.10.2026 (обновлено: 18:49 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз . Архивное фото
Сухогруз . Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Об этом сообщили вечером в понедельник в Минобороны России.

"Сегодня днем Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – сказано в сообщении.

В результате ударов в порту Южный поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны
РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море – Песков
Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
 
Удары по УкраинеСухогрузУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
19:55Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
19:38В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
19:22$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
19:03Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину
18:47ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой
18:28Овечкин уходит из НХЛ
18:22Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
18:00Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
17:52Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем
17:43В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
17:30ВСУ атаковали Курск: обломки дрона подожгли автобус – ранены люди
17:17Всемирный день архитектуры – инфографика
17:08Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей
17:00Путин поддержал идею создания нейросети в образовании
16:48Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
16:37По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
16:22В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"
16:09Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
15:53В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных
Лента новостейМолния