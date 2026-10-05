https://crimea.ria.ru/20261005/vs-rf-razbili-esche-odin-sukhogruz-v-portu-pod-odessoy-1159970709.html

ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой

ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой - РИА Новости Крым, 05.10.2026

ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой

Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Об этом сообщили вечером в понедельник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T18:47

2026-10-05T18:47

2026-10-05T18:49

удары по украине

сухогруз

украина

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российские беспилотники разбили морское судно с грузом для ВСУ в порту Южный под Одессой. Об этом сообщили вечером в понедельник в Минобороны России.В результате ударов в порту Южный поражен сухогруз, доставлявший грузы для обеспечения ВСУ, проинформировали в российском оборонном ведомстве.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник ВС России нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, а также использующимся в интересах ВСУ морским судам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныРФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море – ПесковУдары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, сухогруз, украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии