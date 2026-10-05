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Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают восстановить потери даже с небольшим плюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.Эксперт отметил, что самой большой катастрофой для зеленого покрова полуострова являются лесные пожары."По оценкам лесной охраны и системы заповедных территорий, последний пожар в Ялте уничтожил порядка 200-250 гектаров леса. Это достаточно много. И лесоводы Крыма ведут постоянную системную работу по поддержанию структуры лесного покрова в порядке - ежегодно восстанавливаются площади, выполняются посадки леса и уход за ними", - рассказал он.Также к потерям леса ведет человеческая деятельность, добавил Андрей Салтыков. Но работы, связанные с непосредственным вмешательством в жизнь леса, такие как строительство дорог или разработка карьеров, необходимы. Что касается компенсационных посадок на строительстве дорог или других объектов, заметил он, то так же, как и системные ежегодные работы в лесу, они осваиваются по плану.Как сообщалось, в Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Озеленение в городах Крыма – как организован процессВысадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
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леса крыма, крым, природа, экология, охрана природы, новости крыма
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
В Крыму системные высадки деревьев позволяют не терять ни одного гектара леса - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.
Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают восстановить потери даже с небольшим плюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.
Эксперт отметил, что самой большой катастрофой для зеленого покрова полуострова являются лесные пожары.
"По оценкам лесной охраны и системы заповедных территорий, последний пожар в Ялте уничтожил порядка 200-250 гектаров леса. Это достаточно много. И лесоводы Крыма ведут постоянную системную работу по поддержанию структуры лесного покрова в порядке - ежегодно восстанавливаются площади, выполняются посадки леса и уход за ними", - рассказал он.
Также к потерям леса ведет человеческая деятельность, добавил Андрей Салтыков. Но работы, связанные с непосредственным вмешательством в жизнь леса, такие как строительство дорог или разработка карьеров, необходимы.
"Это необходимые работы для инфраструктуры и для обеспечения той же безопасности леса. При этом есть целый комплекс мер, которые направлены на оздоровление уже существующих лесов и на повышение их устойчивости", - обозначил собеседник.
Что касается компенсационных посадок на строительстве дорог или других объектов, заметил он, то так же, как и системные ежегодные работы в лесу, они осваиваются по плану.
"Если мы потеряли какой-то гектар леса, то он будет воспроизведен с небольшим плюсом. Потому что нужно повышать лесистость Крыма, как региона, который отличается зеленым туризмом, отдыхом, местом рекреации, и вообще является санаторием для всей России и ближнего, и дальнего зарубежья. Если эти гектары вовлекаются в той или иной вид пользования, они обязательно восстанавливаются", - заключил Салтыков.
Как сообщалось, в Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ.
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