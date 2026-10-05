https://crimea.ria.ru/20261005/vosstanovit-utrachennoe-planovaya-vysadka-derevev-sokhranyaet-lesa-kryma-1159865575.html

Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма

Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма

Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T08:01

2026-10-05T08:01

2026-10-05T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают восстановить потери даже с небольшим плюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.Эксперт отметил, что самой большой катастрофой для зеленого покрова полуострова являются лесные пожары."По оценкам лесной охраны и системы заповедных территорий, последний пожар в Ялте уничтожил порядка 200-250 гектаров леса. Это достаточно много. И лесоводы Крыма ведут постоянную системную работу по поддержанию структуры лесного покрова в порядке - ежегодно восстанавливаются площади, выполняются посадки леса и уход за ними", - рассказал он.Также к потерям леса ведет человеческая деятельность, добавил Андрей Салтыков. Но работы, связанные с непосредственным вмешательством в жизнь леса, такие как строительство дорог или разработка карьеров, необходимы. Что касается компенсационных посадок на строительстве дорог или других объектов, заметил он, то так же, как и системные ежегодные работы в лесу, они осваиваются по плану.Как сообщалось, в Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Озеленение в городах Крыма – как организован процессВысадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леса крыма, крым, природа, экология, охрана природы, новости крыма