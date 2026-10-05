Рейтинг@Mail.ru
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/vosstanovit-utrachennoe-planovaya-vysadka-derevev-sokhranyaet-lesa-kryma-1159865575.html
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T08:01
2026-10-05T08:01
леса крыма
крым
природа
экология
охрана природы
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/08/1150047243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87b8b9fc77638a4691c8c068c0032c7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают восстановить потери даже с небольшим плюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.Эксперт отметил, что самой большой катастрофой для зеленого покрова полуострова являются лесные пожары."По оценкам лесной охраны и системы заповедных территорий, последний пожар в Ялте уничтожил порядка 200-250 гектаров леса. Это достаточно много. И лесоводы Крыма ведут постоянную системную работу по поддержанию структуры лесного покрова в порядке - ежегодно восстанавливаются площади, выполняются посадки леса и уход за ними", - рассказал он.Также к потерям леса ведет человеческая деятельность, добавил Андрей Салтыков. Но работы, связанные с непосредственным вмешательством в жизнь леса, такие как строительство дорог или разработка карьеров, необходимы. Что касается компенсационных посадок на строительстве дорог или других объектов, заметил он, то так же, как и системные ежегодные работы в лесу, они осваиваются по плану.Как сообщалось, в Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Озеленение в городах Крыма – как организован процессВысадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/08/1150047243_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_38eed711f4b171b66561522d4df03ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леса крыма, крым, природа, экология, охрана природы, новости крыма
Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма

В Крыму системные высадки деревьев позволяют не терять ни одного гектара леса - эксперт

08:01 05.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЛеса Крыма
Леса Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымские леса ежегодно теряют определенное количество деревьев из-за пожаров и человеческой деятельности, однако регулярные компенсаторные высадки помогают восстановить потери даже с небольшим плюсом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства Института "Агротехнологическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Салтыков.
Эксперт отметил, что самой большой катастрофой для зеленого покрова полуострова являются лесные пожары.
"По оценкам лесной охраны и системы заповедных территорий, последний пожар в Ялте уничтожил порядка 200-250 гектаров леса. Это достаточно много. И лесоводы Крыма ведут постоянную системную работу по поддержанию структуры лесного покрова в порядке - ежегодно восстанавливаются площади, выполняются посадки леса и уход за ними", - рассказал он.
Также к потерям леса ведет человеческая деятельность, добавил Андрей Салтыков. Но работы, связанные с непосредственным вмешательством в жизнь леса, такие как строительство дорог или разработка карьеров, необходимы.

"Это необходимые работы для инфраструктуры и для обеспечения той же безопасности леса. При этом есть целый комплекс мер, которые направлены на оздоровление уже существующих лесов и на повышение их устойчивости", - обозначил собеседник.

Что касается компенсационных посадок на строительстве дорог или других объектов, заметил он, то так же, как и системные ежегодные работы в лесу, они осваиваются по плану.

"Если мы потеряли какой-то гектар леса, то он будет воспроизведен с небольшим плюсом. Потому что нужно повышать лесистость Крыма, как региона, который отличается зеленым туризмом, отдыхом, местом рекреации, и вообще является санаторием для всей России и ближнего, и дальнего зарубежья. Если эти гектары вовлекаются в той или иной вид пользования, они обязательно восстанавливаются", - заключил Салтыков.

Как сообщалось, в Крыму компания по строительству дорог высадила около 174 тысяч саженцев взамен деревьев, вырубленных при проведении работ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Озеленение в городах Крыма – как организован процесс
Высадка с умом: в Крыму необходимо восстановление лесов после пожаров
 
Леса КрымаКрымПриродаЭкологияОхрана природыНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
09:53В мире выросла средняя продолжительность жизни
09:40Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
09:2833 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
09:15Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем
09:00Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря
08:51Новости Крыма на утро 5 октября
08:43Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
08:25Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
08:19Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
08:15Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
08:01Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
07:47Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
07:31Выборы президента в Бразилии: кто лидирует
07:15Крымский мост - обстановка утром в понедельник
07:05ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации
06:46У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
06:25Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы
06:04Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям
00:01Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
Лента новостейМолния