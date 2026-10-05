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В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
В Ялте сотрудники полиции изъяли у ранее судимой 31-летней уроженки Владимирской области крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:43
2026-10-05T12:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники полиции изъяли у ранее судимой 31-летней уроженки Владимирской области крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в МВД по Крыму.Наркотики обнаружили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "МАК-2026".Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном. Его общая масса превысила восемь килограммов.Правоохранители установили, что наркотик подозреваемая получила посредством курьерской доставки. Запрещенное вещество было замаскировано под три мотка черной полимерной сетки, внутри которых были оборудованы тайники.Сейчас женщина находится под стражей.Ранее в Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиковВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
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наркотики, мвд по республике крым, крым, новости крыма, закон и право, ялта
В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона

Ялтинская полиция пресекла попытку сбыта восьми килограммов мефедрона

12:43 05.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников полиции
Автомобиль сотрудников полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Ялте сотрудники полиции изъяли у ранее судимой 31-летней уроженки Владимирской области крупную партию синтетического наркотика. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
Наркотики обнаружили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "МАК-2026".

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана ранее судимая 31-летняя уроженка Владимирской области. При обыске по месту ее временного проживания полицейские обнаружили и изъяли восемь полимерных пакетов с порошкообразным веществом", – рассказали в полиции.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - мефедроном. Его общая масса превысила восемь килограммов.
Правоохранители установили, что наркотик подозреваемая получила посредством курьерской доставки. Запрещенное вещество было замаскировано под три мотка черной полимерной сетки, внутри которых были оборудованы тайники.
Сейчас женщина находится под стражей.
Ранее в Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело.
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