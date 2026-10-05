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В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
Пройти иммунизацию против гриппа жители Симферополя могут в крупных торговых центрах города. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T13:38
2026-10-05T13:38
2026-10-05T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Пройти иммунизацию против гриппа жители Симферополя могут в крупных торговых центрах города. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.Кабинет в "Меганоме" (Евпаторийское шоссе, 8) находится на втором этаже и работает в будние дни с 10:00 до 16:00. В "Южной галерее" (ул. Киевская, 189Б) кабинет расположен возле входа в кинотеатр и работает в будние дни с 10:00 до 15:00.Желающие сделать прививку от гриппа должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала вакцинальной кампании прививку от гриппа уже сделали свыше 200 тысяч человек. Штаммы, которые входят в вакцину, полностью обновлены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактикиКому нельзя делать прививку от гриппаУ россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
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В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
В Симферополе прививку от гриппа можно сделать в двух торговых центрах