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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:25
2026-10-05T12:25
2026-10-05T12:25
воздушная тревога в севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги