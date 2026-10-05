Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1159820520.html
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:25
2026-10-05T12:25
воздушная тревога в севастополе
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b55980fcedb14d507ceace08cbc94d63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_9c6b77e9a628ad5ae2b742ee64046b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги

12:25 05.10.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Угрозу воздушной атаки на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо
13:45МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей
13:38В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
13:24Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда
13:12В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей
13:05Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в оптогенетике
12:55В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО
12:43В Ялте полиция пресекла попытку сбыта крупной партии мефедрона
12:27Экс-мэра Сочи приговорили к 15 годам колонии за взяточничество
12:25В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:17Над Россией сбили четыре авиабомбы и более 860 дронов
12:02В Севастополе объявлена воздушная тревога
12:02Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
11:49Штурмовики группировки "Днепр" заняли важный опорный пункт ВСУ
11:33ВТБ: выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 60%
11:20Для музея святителя Луки подготовят новое помещение в Симферополе
11:08Ситуация в Красном Лимане сегодня – заявление Пушилина
10:55ВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС
10:43Мэр Краснодара Наумов ушел в отставку
10:19На Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния