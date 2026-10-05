https://crimea.ria.ru/20261005/v-rossii-prinyali-10-letnyuyu-strategiyu-razvitiya-bioekonomiki-1159961365.html

В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики

В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики - РИА Новости Крым, 05.10.2026

В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики

Утверждена стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года. Она направлена на ускорение внедрения отечественных научных разработок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T15:04

2026-10-05T15:04

2026-10-05T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Утверждена стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года. Она направлена на ускорение внедрения отечественных научных разработок. Об этом сообщили в правительстве РФ.Документ предусматривает определение приоритетных направлений производства с использованием биотехнологий, создание условий для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов.Также в стратегии говорится о расширении научной инфраструктуры (сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок), применении вычислительных технологий и искусственного интеллекта для ускорения исследований, подготовке квалифицированных кадров – ученых, биоинженеров, технологов и химиков.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ и обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Также среди поручений - вопрос создания биоэкопоселений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФРоссийские компании получат налоговые льготы за биотехнологии

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