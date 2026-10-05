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В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики
В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики
Утверждена стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года. Она направлена на ускорение внедрения отечественных научных разработок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T15:04
2026-10-05T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Утверждена стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года. Она направлена на ускорение внедрения отечественных научных разработок. Об этом сообщили в правительстве РФ.Документ предусматривает определение приоритетных направлений производства с использованием биотехнологий, создание условий для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов.Также в стратегии говорится о расширении научной инфраструктуры (сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок), применении вычислительных технологий и искусственного интеллекта для ускорения исследований, подготовке квалифицированных кадров – ученых, биоинженеров, технологов и химиков.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ и обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Также среди поручений - вопрос создания биоэкопоселений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФРоссийские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
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новости, правительство россии, россия, наука и технологии
В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики

Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

15:04 05.10.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Утверждена стратегия развития биоэкономики в России до 2036 года. Она направлена на ускорение внедрения отечественных научных разработок. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"Сфера биоэкономики способствует укреплению технологического и промышленного суверенитета, а также повышению экологической безопасности страны. Биотехнологии обладают значительным потенциалом для развития различных отраслей", – говорится в сообщении.
Документ предусматривает определение приоритетных направлений производства с использованием биотехнологий, создание условий для развития предприятий, выпускающих продукцию на основе биологических ресурсов и живых микроорганизмов.
Также в стратегии говорится о расширении научной инфраструктуры (сети технопарков, конструкторских бюро и испытательных площадок), применении вычислительных технологий и искусственного интеллекта для ускорения исследований, подготовке квалифицированных кадров – ученых, биоинженеров, технологов и химиков.
"Биотехнологии будут применяться в агропромышленном комплексе, здравоохранении, ветеринарии, энергетике, ЖКХ и экологической сфере. Будут создаваться новые материалы, виды топлива, удобрения и кормовые добавки, а также лекарства и медицинские изделия", – отметили в правительстве России.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в РФ и обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Также среди поручений - вопрос создания биоэкопоселений.
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