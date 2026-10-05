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В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей
В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей
В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на первом заседании... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T13:12
2026-10-05T13:12
совет федерации
валентина матвиенко
федеральный бюджет
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дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на первом заседании осенней сессии.Председатель Совфеда отметила, что принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейноцентричного характера бюджета.По словам спикера верхней палаты, продолжится предоставление материнского капитала и многих других выплат, предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений.Валентина Матвиенко отметила, что глава государства неизменно выделяет поддержку семей с детьми как главное направление в стратегических планах России.И поблагодарила команду министерства финансов во главе с Антоном Силуановым, финансово-экономический блок правительства за скрупулезную работу в крайне непростых условиях."Всего сенаторы представили около 50 инициатив, большинство из которых нашли отражение в проекте бюджета", – сказала глава Совфеда.Парламентарий отметила, что на ближайшие три года закладывается ускорение роста экономики. Ожидается восстановление инвестиционной активности. Ориентация на внутренний спрос позволит обеспечить рост целого ряда отраслей.30 сентября на рассмотрение Государственной Думы был направлен Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей, отметили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ответ на санкции Россия становится сильнее - РешетниковРоссии не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – ПутинЛюдям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы
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совет федерации, валентина матвиенко, федеральный бюджет, новости, россия, семья, дети, господдержка
В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей

Более 10 триллионов рублей составит в России "детский бюджет" – Матвиенко

13:12 05.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на первом заседании осенней сессии.
Председатель Совфеда отметила, что принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейноцентричного характера бюджета.
По словам спикера верхней палаты, продолжится предоставление материнского капитала и многих других выплат, предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений.
Валентина Матвиенко отметила, что глава государства неизменно выделяет поддержку семей с детьми как главное направление в стратегических планах России.
"Мы исходим из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения – чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей", – подчеркнула Матвиенко.
И поблагодарила команду министерства финансов во главе с Антоном Силуановым, финансово-экономический блок правительства за скрупулезную работу в крайне непростых условиях.
"Всего сенаторы представили около 50 инициатив, большинство из которых нашли отражение в проекте бюджета", – сказала глава Совфеда.
Парламентарий отметила, что на ближайшие три года закладывается ускорение роста экономики. Ожидается восстановление инвестиционной активности. Ориентация на внутренний спрос позволит обеспечить рост целого ряда отраслей.
30 сентября на рассмотрение Государственной Думы был направлен Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей, отметили в правительстве.
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Совет ФедерацииВалентина МатвиенкоФедеральный бюджетНовостиРоссиясемьядетиГосподдержка
 
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