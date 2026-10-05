https://crimea.ria.ru/20261005/v-rossii-detskiy-byudzhet-na-tri-goda-sostavit-bolee-10-trillionov-rubley-1159956298.html

В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей

В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей - РИА Новости Крым, 05.10.2026

В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей

В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на первом заседании... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T13:12

2026-10-05T13:12

2026-10-05T13:12

совет федерации

валентина матвиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на первом заседании осенней сессии.Председатель Совфеда отметила, что принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейноцентричного характера бюджета.По словам спикера верхней палаты, продолжится предоставление материнского капитала и многих других выплат, предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений.Валентина Матвиенко отметила, что глава государства неизменно выделяет поддержку семей с детьми как главное направление в стратегических планах России.И поблагодарила команду министерства финансов во главе с Антоном Силуановым, финансово-экономический блок правительства за скрупулезную работу в крайне непростых условиях."Всего сенаторы представили около 50 инициатив, большинство из которых нашли отражение в проекте бюджета", – сказала глава Совфеда.Парламентарий отметила, что на ближайшие три года закладывается ускорение роста экономики. Ожидается восстановление инвестиционной активности. Ориентация на внутренний спрос позволит обеспечить рост целого ряда отраслей.30 сентября на рассмотрение Государственной Думы был направлен Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ключевыми приоритетами нового трехлетнего бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности и достижение национальных целей, отметили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ответ на санкции Россия становится сильнее - РешетниковРоссии не нужно клянчить подачки с протянутой рукой – ПутинЛюдям важна стабильность: эксперт оценил бюджет России на 2027-2029 годы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, валентина матвиенко, федеральный бюджет, новости, россия, семья, дети, господдержка