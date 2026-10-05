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В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома" - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"
В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома" - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"
В Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T16:22
2026-10-05T16:31
новости
московская область
подмосковье
происшествия
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом". Помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения, а участок огорожен высоким забором.Подозреваемые находили людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе иностранцев. Им предлагали работу с предоставлением койко-места и питания. У людей забирали документы и телефоны, после чего под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах. Чаще всего этот труд оплачивался минимально, а основную прибыль от выполненных работ фигуранты забирали себе.По словам Ирины Волк, сотрудникам полиции о происходящем сообщил один из беглецов "работного дома".Полиция вместе с сотрудниками Росгвардиии задержали пятерых подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело.В полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к организации целой сети "работных домов", действующих по похожей схеме в Московском регионе.Как сообщалось ранее, девять приезжих из Африки, которые нелегально плели афрокосы, выявили правоохранители в ходе рейда в Кабардинке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежитияВ России сократилось число совершенных мигрантами преступленийДвух крымчанок будут судить за сутенерство
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
новости, московская область, подмосковье, происшествия, ирина волк
В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"

В Подмосковье полиция спасла из рабства постояльцев "работного дома"

16:22 05.10.2026 (обновлено: 16:31 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и Московского университета (МУ) МВД России "Раменское" Московской области задержали предполагаемых организаторов, управляющих и вербовщика так называемого работного дома", – отметила Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом". Помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения, а участок огорожен высоким забором.
Подозреваемые находили людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе иностранцев. Им предлагали работу с предоставлением койко-места и питания. У людей забирали документы и телефоны, после чего под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах. Чаще всего этот труд оплачивался минимально, а основную прибыль от выполненных работ фигуранты забирали себе.
По словам Ирины Волк, сотрудникам полиции о происходящем сообщил один из беглецов "работного дома".
Полиция вместе с сотрудниками Росгвардиии задержали пятерых подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело.
В полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к организации целой сети "работных домов", действующих по похожей схеме в Московском регионе.
Как сообщалось ранее, девять приезжих из Африки, которые нелегально плели афрокосы, выявили правоохранители в ходе рейда в Кабардинке.
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НовостиМосковская областьПодмосковьеПроисшествияИрина Волк
 
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