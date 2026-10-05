https://crimea.ria.ru/20261005/v-moskovskoy-oblasti-iz-rabstva-spasli-postoyaltsev-rabotnogo-doma-1159964997.html

В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"

В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома" - РИА Новости Крым, 05.10.2026

В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"

В Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T16:22

2026-10-05T16:22

2026-10-05T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Подмосковье полиция спасла мужчин, которые находились в трудовом рабстве, сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что злоумышленники арендовали частный трехэтажный коттедж в городском округе Раменское и стали использовать его как "работный дом". Помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения, а участок огорожен высоким забором.Подозреваемые находили людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, в том числе иностранцев. Им предлагали работу с предоставлением койко-места и питания. У людей забирали документы и телефоны, после чего под угрозой применения оружия и электрошокеров заставляли работать без официального оформления на различных коммерческих объектах. Чаще всего этот труд оплачивался минимально, а основную прибыль от выполненных работ фигуранты забирали себе.По словам Ирины Волк, сотрудникам полиции о происходящем сообщил один из беглецов "работного дома".Полиция вместе с сотрудниками Росгвардиии задержали пятерых подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело.В полиции полагают, что подозреваемые могут быть причастны к организации целой сети "работных домов", действующих по похожей схеме в Московском регионе.Как сообщалось ранее, девять приезжих из Африки, которые нелегально плели афрокосы, выявили правоохранители в ходе рейда в Кабардинке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинградской деревне мужчина с ножом напал на постояльцев общежитияВ России сократилось число совершенных мигрантами преступленийДвух крымчанок будут судить за сутенерство

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, московская область, подмосковье, происшествия, ирина волк