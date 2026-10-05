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В мире выросла средняя продолжительность жизни - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В мире выросла средняя продолжительность жизни
В мире выросла средняя продолжительность жизни - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В мире выросла средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни в мире возросла и достигла допандемийного уровня. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T09:53
2026-10-05T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Средняя продолжительность жизни в мире возросла и достигла допандемийного уровня. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.ВОЗ оценила тенденции в сфере здравоохранения по странам и регионам за период с 2000 по 2023 годы, включая динамику ожидаемой продолжительности жизни, показателей смертности и заболеваемости, а также болезней.На долю неинфекционных заболеваний сегодня приходится 74% всех случаев смерти в мире по сравнению с 58% в 2000 году.В 2023 году на долю десяти основных причин смерти пришлось 33 миллиона из 61 миллиона летальных исходов, зарегистрированных во всем мире. Неинфекционные заболевания составили восемь из этих десяти основных причин. Главными причинами смертности стали сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, и заболевания органов дыхания, включая хроническую обструктивную болезнь легких и инфекции нижних дыхательных путей, указали в ВОЗ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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воз, общество, новости, здоровье
В мире выросла средняя продолжительность жизни

ВОЗ заявила о росте средней продолжительности жизни в мире

09:53 05.10.2026 (обновлено: 09:57 05.10.2026)
 
© Дмитрий МакеевВ севастопольском парке Учкуевка
В севастопольском парке Учкуевка
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Средняя продолжительность жизни в мире возросла и достигла допандемийного уровня. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ оценила тенденции в сфере здравоохранения по странам и регионам за период с 2000 по 2023 годы, включая динамику ожидаемой продолжительности жизни, показателей смертности и заболеваемости, а также болезней.

"В 2023 году общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни восстановился до 73,3 года, приблизившись к уровню, предшествовавшему пандемии, однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже показателей 2019 года", – следует из пресс-релиза организации.

На долю неинфекционных заболеваний сегодня приходится 74% всех случаев смерти в мире по сравнению с 58% в 2000 году.
При этом смертность от деменции выросла втрое, а потери здоровья, связанные с тревожными расстройствами и депрессией, резко возросли после начала пандемии.
В 2023 году на долю десяти основных причин смерти пришлось 33 миллиона из 61 миллиона летальных исходов, зарегистрированных во всем мире. Неинфекционные заболевания составили восемь из этих десяти основных причин.
Главными причинами смертности стали сердечно-сосудистые заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и инсульт, и заболевания органов дыхания, включая хроническую обструктивную болезнь легких и инфекции нижних дыхательных путей, указали в ВОЗ.
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