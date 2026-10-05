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В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T21:10
2026-10-05T21:10
2026-10-05T21:10
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Вторым объектом является участок водовода от села Владимировка до насосной станции второго подъема протяженностью 3,5 километра.По информации председателя Совмина, одновременно продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Реализация проектов позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры, улучшить качество водоснабжения и создать более устойчивую систему жизнеобеспечения для жителей степного Крыма, добавил Юрий Гоцанюк.В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к отопительному сезону – властиКрыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектовДва поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
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юрий гоцанюк, водопровод, водовод, водоснабжение, вода в крыму, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
В Крыму завершились строительные работы на двух объектах водоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Первый участок проходит от Аграрного колледжа в селе Прибрежное Сакского района до стелы "Евпатория". Его протяженность составляет более шести километров", – рассказал Гоцанюк.
Вторым объектом является участок водовода от села Владимировка до насосной станции второго подъема протяженностью 3,5 километра.
По информации председателя Совмина, одновременно продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.
Реализация проектов позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры, улучшить качество водоснабжения и создать более устойчивую систему жизнеобеспечения для жителей степного Крыма, добавил Юрий Гоцанюк.
В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается
строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.
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