Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/v-krymu-zavershili-stroitelstvo-na-vazhnykh-obektakh-vodosnabzheniya-1159954055.html
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения, сообщил председатель... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T21:10
2026-10-05T21:10
юрий гоцанюк
водопровод
водовод
водоснабжение
вода в крыму
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159954931_0:191:1920:1271_1920x0_80_0_0_143dcfd28b0c8916e72d8e0abd988365.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Вторым объектом является участок водовода от села Владимировка до насосной станции второго подъема протяженностью 3,5 километра.По информации председателя Совмина, одновременно продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Реализация проектов позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры, улучшить качество водоснабжения и создать более устойчивую систему жизнеобеспечения для жителей степного Крыма, добавил Юрий Гоцанюк.В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к отопительному сезону – властиКрыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектовДва поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/05/1159954931_0:104:1557:1271_1920x0_80_0_0_cf42a59337f0f42c2e1a75812492b128.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гоцанюк, водопровод, водовод, водоснабжение, вода в крыму, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя
В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения

В Крыму завершились строительные работы на двух объектах водоснабжения

21:10 05.10.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСВодоснабжение
Водоснабжение
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Первый участок проходит от Аграрного колледжа в селе Прибрежное Сакского района до стелы "Евпатория". Его протяженность составляет более шести километров", – рассказал Гоцанюк.
Вторым объектом является участок водовода от села Владимировка до насосной станции второго подъема протяженностью 3,5 километра.
По информации председателя Совмина, одновременно продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.
Реализация проектов позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры, улучшить качество водоснабжения и создать более устойчивую систему жизнеобеспечения для жителей степного Крыма, добавил Юрий Гоцанюк.
В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым готов к отопительному сезону – власти
Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектов
Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
 
Юрий ГоцанюкВодопроводВодоводВодоснабжениеВода в КрымуКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48После аварии на магистральных электросетях восстановили подачу света под Севастополем
22:30МРОТ в России и музей Святителя Луки в Симферополе: главное за день
22:09Европа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт
21:54Новороссийские десантники прикрывают гражданские объекты от ударов ВСУ
21:37Часть юго-восточного Крыма во вторник останется без света
21:23Для России и Китая: о чем ученые из Крыма договорились в КНР
21:10В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабжения
20:56"Море не волнуется": в Абхазии показали картины Айвазовского
20:43ПВО ликвидировала 343 беспилотника ВСУ над регионами России
20:288000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии
20:11Центры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
19:55Почти 328 тысяч человек привились от гриппа в Крыму и Севастополе
19:38В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
19:22$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
19:03Спланированный риск: что стоит за визитом Мерца на Украину
18:47ВС РФ разбили еще один сухогруз в порту под Одессой
18:28Овечкин уходит из НХЛ
18:22Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку"
18:00Сумели сохранить лучшие традиции – Путин наградил учителей героев СВО
17:52Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем
Лента новостейМолния