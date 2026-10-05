https://crimea.ria.ru/20261005/v-krymu-za-grabezh-zaderzhali-vooruzhennogo-nozhnitsami-vora-retsidivista-1159963312.html
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
В Красногвардейском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже магазина с применением насилия к... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:43
2026-10-05T17:43
2026-10-05T17:43
мвд по республике крым
новости крыма
закон и право
красногвардейский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже магазина с применением насилия к продавцу. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения зашел в торговый зал магазина одежды. С собой он принес ножницы, которыми срезал ценники с выбранной пары обуви, надел кроссовки и направился к выходу.Требование кассира оплатить товар мужчина проигнорировал и начал размахивать ножницами, поцарапав сотруднице руку. После инцидента он сразу скрылся.Задержанным оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Общий срок его пребывания в местах лишения свободы составляет около 30 лет.Сейчас возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.Ранее в Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублейВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_e276b4f487b62f5af063d8030c8207df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, новости крыма, закон и право, красногвардейский район
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
В Крыму по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже и нападении на продавца
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже магазина с применением насилия к продавцу. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения зашел в торговый зал магазина одежды. С собой он принес ножницы, которыми срезал ценники с выбранной пары обуви, надел кроссовки и направился к выходу.
Требование кассира оплатить товар мужчина проигнорировал и начал размахивать ножницами, поцарапав сотруднице руку. После инцидента он сразу скрылся.
"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. К поиску подозреваемого подключились участковые уполномоченные полиции. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции мужчину удалось установить и задержать по горячим следам. Он доставлен в отдел полиции и задержан", - уточнили в МВД.
Задержанным оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Общий срок его пребывания в местах лишения свободы составляет около 30 лет.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить
супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: