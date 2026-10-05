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В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста
В Красногвардейском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже магазина с применением насилия к... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:43
2026-10-05T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже магазина с применением насилия к продавцу. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения зашел в торговый зал магазина одежды. С собой он принес ножницы, которыми срезал ценники с выбранной пары обуви, надел кроссовки и направился к выходу.Требование кассира оплатить товар мужчина проигнорировал и начал размахивать ножницами, поцарапав сотруднице руку. После инцидента он сразу скрылся.Задержанным оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Общий срок его пребывания в местах лишения свободы составляет около 30 лет.Сейчас возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.Ранее в Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублейВ Крыму рецидивист украл сейф с деньгами из офиса управляющей компанииВ Севастополе двоим любителям сладкого вынесли приговор за кражи из магазина
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мвд по республике крым, новости крыма, закон и право, красногвардейский район
В Крыму за грабеж задержали вооруженного ножницами вора-рецидивиста

В Крыму по горячим следам задержан подозреваемый в грабеже и нападении на продавца

17:43 05.10.2026
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма правоохранители по горячим следам задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в грабеже магазина с применением насилия к продавцу. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По предварительным данным, мужчина с признаками алкогольного опьянения зашел в торговый зал магазина одежды. С собой он принес ножницы, которыми срезал ценники с выбранной пары обуви, надел кроссовки и направился к выходу.
Требование кассира оплатить товар мужчина проигнорировал и начал размахивать ножницами, поцарапав сотруднице руку. После инцидента он сразу скрылся.
"На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. К поиску подозреваемого подключились участковые уполномоченные полиции. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции мужчину удалось установить и задержать по горячим следам. Он доставлен в отдел полиции и задержан", - уточнили в МВД.
Задержанным оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Общий срок его пребывания в местах лишения свободы составляет около 30 лет.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту грабежа, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась.
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