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В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение
За 9 месяцев 2026 года на финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено 82,8 млрд рублей. Это на 7,3 млрд рублей больше, чем год назад. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T19:38
2026-10-05T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2026 года на финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено 82,8 млрд рублей. Это на 7,3 млрд рублей больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Крыма.В частности, расходы на образование, составив более 31,3 млрд рублей, выросли по сравнению с прошлогодним показателем на 2,4 млрд руб или на 8,5%. Большую часть средств направили на оплату труда и расходы школ и детсадов.Финансирование здравоохранения (почти 25 млрд рублей) увеличилось по сравнению с 2025 годом более чем на 1 млрд рублей, или на 4,4%. На социальную политику выделено более 22,2 млрд рублей. Прирост к уровню минувшего года составил более 4 млрд рублей, или на 22,1%. Большая часть средств направлена на меры соцподдержки отдельных категорий граждан и другие выплаты.Расходы на культуру (2,4 млрд рублей) выросли по сравнению с 2025 годом на 252,1 млн рублей, или на 11,7%. Из них более 92% средств направлено на обеспечение деятельности учреждений культуры.На физическую культуру и спорт с начала года направили 1,4 млрд рублей, на молодежную политику – 468 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2200 крымчан обеспечат лекарствами за счет региональных и федеральных средств в этом годуПравительство внесло в Госдуму проект бюджета на трехлеткуПравительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублей
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образование в крыму и севастополе, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, крым, финансирование
В Крыму выросли расходы на образование и здравоохранение

На финансирование соцсферы Крыма с начала года направили 82,8 млрд рублей

19:38 05.10.2026
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За 9 месяцев 2026 года на финансирование социально-культурной сферы Крыма направлено 82,8 млрд рублей. Это на 7,3 млрд рублей больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Крыма.
"Итоги девяти месяцев подтверждают: социальная сфера остается безусловным приоритетом бюджета Республики Крым. За каждой цифрой – конкретная помощь и забота о наших гражданах", – отметила зампредседателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.
В частности, расходы на образование, составив более 31,3 млрд рублей, выросли по сравнению с прошлогодним показателем на 2,4 млрд руб или на 8,5%. Большую часть средств направили на оплату труда и расходы школ и детсадов.
Финансирование здравоохранения (почти 25 млрд рублей) увеличилось по сравнению с 2025 годом более чем на 1 млрд рублей, или на 4,4%. На социальную политику выделено более 22,2 млрд рублей. Прирост к уровню минувшего года составил более 4 млрд рублей, или на 22,1%. Большая часть средств направлена на меры соцподдержки отдельных категорий граждан и другие выплаты.
Расходы на культуру (2,4 млрд рублей) выросли по сравнению с 2025 годом на 252,1 млн рублей, или на 11,7%. Из них более 92% средств направлено на обеспечение деятельности учреждений культуры.
На физическую культуру и спорт с начала года направили 1,4 млрд рублей, на молодежную политику – 468 млн рублей.
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