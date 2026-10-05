Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/v-krymu-24-chelovek-budut-sudit-za-organizatsiyu-podpolnykh-igrovykh-klubov-1159960895.html
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T14:47
2026-10-05T14:47
новости крыма
симферополь
ялта
евпатория
происшествия
следком крыма и севастополя
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об этом сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, трое обвиняемых арендовали в Симферополе, Ялте и Евпатории нежилые помещения, в которых установили игровое оборудование, в том числе системные блоки, мониторы и соответствующее программное обеспечение.Всего участники преступной группы организовали 10 подпольных клубов и привлекли к этой деятельности еще 21 человека. Они отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения и получали зарплату.Работу игровых залов пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Доход от незаконного бизнеса за год функционирования подпольных клубов составил свыше 9 миллионов рублей.Материалы направлены Центральный райсуд Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в КрымуВ Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублейВ Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
симферополь
ялта
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, ялта, евпатория, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов

В Крыму 24 человека предстанут перед судом за организацию сети подпольных игровых клубов

14:47 05.10.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об этом сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомств, трое обвиняемых арендовали в Симферополе, Ялте и Евпатории нежилые помещения, в которых установили игровое оборудование, в том числе системные блоки, мониторы и соответствующее программное обеспечение.
Всего участники преступной группы организовали 10 подпольных клубов и привлекли к этой деятельности еще 21 человека. Они отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения и получали зарплату.
Работу игровых залов пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Доход от незаконного бизнеса за год функционирования подпольных клубов составил свыше 9 миллионов рублей.
Материалы направлены Центральный райсуд Симферополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в Крыму
В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей
В Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
 
Новости КрымаСимферопольЯлтаЕвпаторияПроисшествияСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымМВД по Республике КрымУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Всемирный день архитектуры – инфографика
17:08Путин назначил уполномоченного по защите прав предпринимателей
17:00Путин поддержал идею создания нейросети в образовании
16:48Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
16:37По всему побережью Севастополя будет громко до позднего вечера
16:22В Московской области из рабства спасли постояльцев "работного дома"
16:09Не до эмоций: что значит заявление Минобороны РФ об усилении ударов по Украине
15:53В Казахстане арестованы 5 фигурантов дела о гибели 14 военных
15:35Вызов из космоса: пять лет с начала первых киносъемок на МКС
15:15Ситуация на Крымском мосту сейчас – очередь растет с двух сторон
15:04В России приняли 10-летнюю стратегию развития биоэкономики
14:47В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов
14:37Правительство РФ ежегодно будет направлять в регионы 1,6 трлн рублей
14:24Реконструкция детского Мойнакского парка в Евпатории – как идут работы
14:15Бюджет России на 2027-2029 годы устойчив к любым сценариям - Силуанов
14:04Дрон ударил по машине с молодежью в ЛНР: погибла девочка-подросток
13:56Крымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо
13:45МРОТ в 2027 году составит почти 30 тысяч рублей
13:38В торговых центрах Симферополя можно привиться от гриппа
13:24Очередь на Крымском мосту продолжает расти – сколько машин ждут проезда
Лента новостейМолния