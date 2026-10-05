https://crimea.ria.ru/20261005/v-krymu-24-chelovek-budut-sudit-za-organizatsiyu-podpolnykh-igrovykh-klubov-1159960895.html
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T14:47
2026-10-05T14:47
2026-10-05T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об этом сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, трое обвиняемых арендовали в Симферополе, Ялте и Евпатории нежилые помещения, в которых установили игровое оборудование, в том числе системные блоки, мониторы и соответствующее программное обеспечение.Всего участники преступной группы организовали 10 подпольных клубов и привлекли к этой деятельности еще 21 человека. Они отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения и получали зарплату.Работу игровых залов пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Доход от незаконного бизнеса за год функционирования подпольных клубов составил свыше 9 миллионов рублей.Материалы направлены Центральный райсуд Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в КрымуВ Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублейВ Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, симферополь, ялта, евпатория, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов
В Крыму 24 человека предстанут перед судом за организацию сети подпольных игровых клубов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об этом сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомств, трое обвиняемых арендовали в Симферополе, Ялте и Евпатории нежилые помещения, в которых установили игровое оборудование, в том числе системные блоки, мониторы и соответствующее программное обеспечение.
Всего участники преступной группы организовали 10 подпольных клубов и привлекли к этой деятельности еще 21 человека. Они отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения и получали зарплату.
Работу игровых залов пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Доход от незаконного бизнеса за год функционирования подпольных клубов составил свыше 9 миллионов рублей.
Материалы направлены Центральный райсуд Симферополя.
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