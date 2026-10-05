https://crimea.ria.ru/20261005/v-krymu-24-chelovek-budut-sudit-za-organizatsiyu-podpolnykh-igrovykh-klubov-1159960895.html

В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов

В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов - РИА Новости Крым, 05.10.2026

В Крыму 24 человек будут судить за организацию подпольных игровых клубов

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T14:47

2026-10-05T14:47

2026-10-05T14:47

новости крыма

симферополь

ялта

евпатория

происшествия

следком крыма и севастополя

прокуратура республики крым

мвд по республике крым

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 24 местных жителей, обвиняемых в организации и проведении азартных игр на территории полуострова. Об этом сообщают пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, трое обвиняемых арендовали в Симферополе, Ялте и Евпатории нежилые помещения, в которых установили игровое оборудование, в том числе системные блоки, мониторы и соответствующее программное обеспечение.Всего участники преступной группы организовали 10 подпольных клубов и привлекли к этой деятельности еще 21 человека. Они отвечали за управление игровым залом, выступали в качестве охранников, кассиров и администраторов игорного заведения и получали зарплату.Работу игровых залов пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Доход от незаконного бизнеса за год функционирования подпольных клубов составил свыше 9 миллионов рублей.Материалы направлены Центральный райсуд Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ставрополец заочно получил срок за создание подпольного казино в КрымуВ Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублейВ Крыму организаторы подпольного казино вернут 70 миллионов незаконного дохода

симферополь

ялта

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, ялта, евпатория, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю