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В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО
В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026
В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО
За сутки киевский режим потерял 1435 боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:55
2026-10-05T12:55
2026-10-05T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял 1435 боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны РФ, в кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области.За сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Здесь потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 175 военнослужащих, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии; подразделения группировки войск "Центр" - свыше 475 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" враг потерял за сутки до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы.Ранее сообщалось, что за сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУАрмия России разбила еще один сухогруз в одесском портуЛазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО
Почти 1,5 тысячи боевиков потерял киевский режим за сутки в зоне спецоперации
12:55 05.10.2026 (обновлено: 13:05 05.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял 1435 боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля", – говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны РФ, в кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области.
За сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Здесь потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 175 военнослужащих, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии; подразделения группировки войск "Центр" - свыше 475 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" враг потерял за сутки до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы.
Ранее сообщалось, что за сутки над территорией России были сбиты
четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ.
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