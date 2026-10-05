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В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО

В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2026

В Харьковской области идут бои за несколько населенных пунктов: хроника СВО

За сутки киевский режим потерял 1435 боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T12:55

2026-10-05T12:55

2026-10-05T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял 1435 боевиков в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным Минобороны РФ, в кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, завершена зачистка малого кольца окружения в районе севернее населенного пункта Рубленое Харьковской области.За сутки в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 24 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Здесь потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за сутки до 175 военнослужащих, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии; подразделения группировки войск "Центр" - свыше 475 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" враг потерял за сутки до 40 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы.Ранее сообщалось, что за сутки над территорией России были сбиты четыре авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 861 беспилотник ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУАрмия России разбила еще один сухогруз в одесском портуЛазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика